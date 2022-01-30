مصر.. إحالة أوراق 10 أعضاء بجماعة الإخوان إلى المفتي

أحالت محكمة مصرية، اليوم الأحد، أوراق عشرة أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين إلى المفتي؛ بتهمة تشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية؛ للنظر في إعدامهم، بحسب وكالة ”رويترز“.

وقررت ”الدائرة الأولى إرهاب“ برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي والتي انعقدت في طرة، إحالة يحيى موسى و 9 آخرين للمفتي؛ لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.

ووجهت التهم لهم بعد تشكيلهم مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها، وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خاصة أبراج ومحولات الكهرباء، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ“كتائب حلوان“، وحددت المحكمة جلسة أخرى في 19 يونيو/ حزيران للنطق بالحكم.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين في غضون الفترة من 14 أغسطس/ آب 2013 وحتى 2 فبراير 2015، بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

وكان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

وفي التاسع من ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، أصدرت محكمة مصرية، أحكاما متفاوتة بحق 47 متهما من قيادات وأعضاء في جماعة الإخوان المسلمين، وتراوحت الأحكام بين البراءة والسجن المشدد، حيث وجهت لهم تهم ”الانضمام لجماعة إرهابية، وتزوير مستندات رسمية لتسفير عناصر الجماعة إلى الخارج“.

وقضت الدائرة الثانية إرهاب في القضية المتهم فيها محمد عز الدين مالك، شقيق رجل الأعمال الإخواني حسن مالك وعلي عبدالفتاح مدير مكتب مرشد الجماعة، إضافة إلى 45 آخرين، باتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج.

كما ضمت القضية كلا من يحيى موسى القيادي الإخواني الشاب، وعلاء السماحي، الهاربين في تركيا، والمدرجين على قائمة الإرهاب الأمريكية؛ لتورطهما في قيادة ودعم حركتي ”حسم“ و“لواء الثورة“ المسلحتين، إضافة إلى أسامة العقيد الحارس الشخصي لنائب مرشد الجماعة خيرت الشاطر.

وعاقبت المحكمة 18 متهما بالسجن المشدد 15 عاما، من بينهم حسام أحمد، وجمال سلطان، وكريم سيد، وأحمد جلال، ويوسف محمد، وأحمد علي عوض، وهشام السيد، وأيمن طارق، وأحمد السيد، ومحمد السيد، ومحمد محمود عبدالعال، وسامي محمود، وخالد محمد شعبان، ومحمد السيد خميس، وصالح عبدالرحيم، ومحمد محمود، وهاني محروس، وعمرو فضل.

كما حكمت المحكمة المصرية ببراءة 4 متهمين، وهم هادي محمد ورجاء السيد ومحمد مصطفى وريا عبدالله من تهم التوسط في تقديم رشوة، وانقضاء الدعوى للمتهمين أحمد عبدالنبي وخميس عبدالعال؛ لوفاتهما.