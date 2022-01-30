بعد فراره من سجن "حماس".. صحيفة تلمح لدخول سجين أمني خطير إلى إسرائيل

ألمحت صحيفة ”ماكور ريشون“ العبرية، اليوم الأحد، إلى نجاح السجين الهارب، عبدالكريم أبو عودة، الذي كان معتقلا في سجن شديد الحراسة تابع لحركة ”حماس“، في دخول إسرائيل.

واعتقلت الحركة، أبو عودة في 2019، ولم ترد معلومات بشأنه طوال 7 أشهر، قبل إعلان إيداعه سجن ”أنصار“ المركزي شديد الحراسة ضمن المتهمين الذين يصنفهم أمن حماس بـ ”السجناء الأمنيين شديدي الخطورة“.

ودللت الصحيفة على ذلك في بيان صدر السبت، عن الجيش الإسرائيلي، بالتزامن مع الأنباء عن هروب السجين، الذي جاء فيه أن ”الجيش قام بتوقيف مشتبه به، إثر محاولته اجتياز السياج الأمني بين شمال قطاع غزة وإسرائيل“.

وكانت الأجهزة الأمنية التابعة لحركة ”حماس“ أعلنت حالة الاستنفار بين جميع قواتها الأمنية والعسكرية، مساء السبت، ضمن عمليات بحث واسعة عن السجين أبو عودة.

ويجري الحديث عن أن أبو عودة أحد العناصر السابقة بالذراع العسكري للحركة، كتاب عز الدين القسام، وكانت ”حماس“ قد اتهمته بإفشاء أسرار حساسة لإسرائيل حول شبكة الأنفاق شمالي القطاع.

وحسب تقرير ”ماكور ريشون“، الأحد، فإنه ”سواء كان إعلان الجيش الإسرائيلي بالصدفة أم غير ذلك، لكن قرب الساعة الثامنة مساء السبت، وبعد ساعات من الدراما، جاء إعلان الناطق العسكري عبر تويتر، بأن مقاتلي الجيش استوقفوا منذ قليل مشتبها به، حاول اجتياز السياج الأمني شمالي القطاع والتسلل إلى إسرائيل“.

وأكد الحساب الرسمي للجيش الإسرائيلي، أن المشتبه به ”لم يحمل سلاحا، وتم نقله إلى جهات التحقيق“.

المتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة إياد البزم : "هروب الموقوف عبد الكريم شعبان أبو عودة (35 عاماً) من مركز التوقيف بغزة صباح اليوم السبت، والأجهزة الأمنية تتخذ إجراءاتها لإعادة توقيفه" pic.twitter.com/OWv2xqwlQY — حسن اصليح | Hassan (@hassaneslayeh) January 29, 2022

ونوهت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي ”حرص على عدم تعميم بيان خاص للصحفيين، كما رفض الرد على أسئلة وجهت إليه بشأن إذا ما كان الحديث يجري عن جاسوس من غزة، هو نفسه الشخص الذي تبحث عنه أجهزة حماس الأمنية“.

وقالت الصحيفة، إن ”إسرائيل نجحت في الماضي بوضع يدها على نشطاء من حماس كانوا قد تعرضوا للاعتقال في القطاع وخضعوا للتحقيق هناك، واتضح أنهم كانوا جزءا من منظومة التخطيط وعمليات الحفر الخاصة بالأنفاق“.

وأضافت أن ”الكثير من المعلومات الاستخبارية وصلت إسرائيل بفضل هؤلاء في الماضي، فيما أصبح لدى قيادة الجبهة الجنوبية حاليا معرفة أكبر بطبيعة هذه الساحة، وربما لم تعد المعلومات القادمة من غزة ذات قيمة كبيرة“.

وأشارت إلى أن ”إسرائيل أعلنت مؤخرا أنها استكملت بناء الجدار الأمني حول قطاع غزة، بما في ذلك الجزء البحري، ومن ثم استكملت المشروع الخاص بإبادة أنفاق حماس ونشرت أجهزة إنذار يمكنها الكشف عن أية عمليات حفر جديدة“.

وتطرقت الصحيفة للضجة الحالية في وسائل الإعلام الفلسطينية، بشأن قضية هروب الأسير، وقالت إن الحديث يجري عن شخص كان ينتظر عقوبة الإعدام بتهمة التخابر لصالح إسرائيل، وكشف معلومات بشأن شبكة الأنفاق.

وأوضحت أن مواقع التواصل الاجتماعي شهدت تداولا لأنباء عن احتمال نجاحه في الفرار إلى إسرائيل، ما أجبر حماس على إصدار بيان جاء فيه أن ”هدف المعلومات التي ينشرها الاحتلال زرع حالة من الارتباك بين المواطنين الفلسطينيين عبر أنباء مفبركة“.

ودعت حماس إلى ”الحيطة والحذر مما قالت إنها أنباء كاذبة يروجها الاحتلال“، وطالبت بـ“الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية فقط“.

ولم تكشف حركة ”حماس“ معلومات حول طريقة هروب السجين، صباح السبت، أو المزيد من التفاصيل بشأن الواقعة، وتردد أنها رصدت مكافأة مالية كبرى لمن يدلي بمعلومات حوله.