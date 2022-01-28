بعد اعتزال سعد للسياسة.. بهاء الحريري يعلن مواصلة "مسيرة الشهيد رفيق"

أعلن بهاء الحريري، شقيق رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، أنه سيواصل ”مسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري“، بحسب كلمة توجه بها إلى اللبنانيين.

وقال بهاء، وفق الكلمة التي نشرتها مواقع لبنانية محلية، إن ”أي تضليل أو تخويف من فراغ يخدم فقط أعداء الوطن“.

وأضاف بهاء: ”بداية يجب التأكيد على أنه لا ديننا ولا أخلاقنا ولا تربيتنا، نحن أبناء الرئيس الشهيد رفيق الحريري، تسمح لنا بالتخلي عن مسؤوليتنا بوضع جميع إمكانياتنا في سبيل نهضة لبنان، لبنان الرسالة، لبنان الرمز، لبنان الوطن“.

وبيّن بهاء أن ”عائلة الشهيد رفيق الحريري الصغيرة -كما عائلته الكبيرة- لم ولا و لن تتفكك، وبالشراكة والتضامن سنخوض معركة استرداد الوطن، واسترداد سيادة الوطن من محتليها“.

وتابع بهاء الحريري: ”سأستكمل مسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وأي تضليل أو تخويف من فراغ على مستوى أي مكون من مكونات المجتمع اللبناني يخدم فقط أعداء الوطن، فما بالكم بالتخويف بالفراغ في أكبر طائفة في لبنان التي لي شرف الانتماء إليها“.

وكان رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري حسم، يوم الإثنين الماضي، مشاركته في الحياة السياسية، معلنًا عدم ترشحه للانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقال الزعيم السني اللبناني، إنه علّق المشاركة في الحياة السياسية اللبنانية، ويدعو تياره ”المستقبل“ أن يفعل الشيء نفسه.

وأكد الحريري في كلمة بثها التلفزيون، أنه وتياره ”سيستمرون في خدمة الشعب، لكنهم قرروا تعليق دورهم في السلطة، والسياسة، والبرلمان“.

وطلب الحريري، من حزبه تيار المستقبل عدم الدفع بأي مرشحين في الانتخابات.