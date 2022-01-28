بعد "هجوم المطار".. الكاظمي يطالب "الدول الصديقة" بعدم فرض قيود على السفر إلى العراق

طالب رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي ”الدول الصديقة“ بعدم فرض قيود على السفر من وإلى العراق.

جاء ذلك بعد هجوم ”عنيف“ تعرض له مطار بغداد الدولي، فجر اليوم، وتسبب بأضرار في إحدى الطائرات الجاثمة هناك.

وقال الكاظمي، في بيان صدر عن مكتبه، إن ”استهداف مطار بغداد الدولي بالصواريخ وإصابة طائرات مدنية، والإضرار بمدرج المطار يمثّل محاولة جديدة لتقويض سمعة العراق التي جهدنا في استعادتها إقليمياً ودولياً، وتعريض معايير الطيران الدولي إلى المطارات العراقية للخطر ونشر أجواء من الشكوك حول الأمن الداخلي“.

وأضاف الكاظمي أن ”هذه العملية الإرهابية الغادرة تأتي امتداداً لسلسلة من الاستهدافات بالصواريخ، أو الطائرات المسيرة، للمنشآت المدنية، والعسكرية التابعة للدولة العراقية، ومقار الأحزاب السياسية لتعبّر عن محاولات محمومة لكسر هيبة الدولة والقانون والنظام أمام قوى اللا دولة“.

وأكد أن ”القوى الأمنية العراقية التي أخذت دورها كاملاً في توفير الأمن ومواجهة الإرهاب بكلّ أشكاله سيكون لها رد حاسم على هذا النوع من العمليات الخطيرة، التي تقف خلفها أجندات لا تريد للعراق خيراً“.

وطالب الكاظمي، القوى، والأحزاب، والتيارات السياسية، بـ“التعبير عن رفضها وإدانتها الصريحة والواضحة لهذا الهجوم الخطير، ودعم قواتنا الأمنية في عملياتها ضد مطلقي الصواريخ“.

كما طالب ”الدول الصديقة للعراق إقليمياً ودولياً إلى عدم وضع قيود للسفر أو النقل الجوي من وإلى العراق، بما يشكّل إسهاماً في ردع الإرهاب عن تحقيق غاياته“.

وفي وقت سابق، من اليوم، قال مصدر أمني في تصريح لـ“إرم نيوز“ إن ”الجناح المدني لمطار بغداد تعرض لقصف صاروخي في تمام الساعة (4:30) صباحًا، حيث سقط ما لا يقل عن 6 صواريخ في منطقة المدرج ومناطق قريبة من الجانب المدني“.

وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن ”الصواريخ أصابت بشكل مباشر طائرة مدنية جاثمة على أحد المدارج“، مشيرا إلى أن ”الهجوم على مطار بغداد نُفذ باستخدام 6 صواريخ، لكن أربعة منها تعطلت“.

وذكر أن ”تفعيل نظام منع الصواريخ للدفاع الجوي العراقي، أوقف عددا من تلك الصواريخ“.

ومنذ مطلع الشهر الجاري، تعرض المطار الدولي، إلى عدة هجمات بالصواريخ، والطائرات المسيرة.

وكانت الفصائل المسلحة تستهدف قاعدة لقوات التحالف العاملة في العراق، في داخل مطار بغداد الدولي، لكن الحكومة العراقية أعلنت انسحاب تلك القوات بحلول العام الجديد.

وتتهم الولايات المتحدة الأمريكية الفصائل المسلحة العراقية، التي تمولها وتدربها إيران، بالوقوف وراء الهجمات الصاروخية على السفارة وقواعد عسكرية عراقية تستضيف جنودا أمريكيين.