العثور على جثث نحو 20 عنصرا لـ"قسد" والأمن الكردي في سجن غويران

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

عثرت قوات سوريا الديمقراطية وقوات الأمن الكردية، اليوم الجمعة، على جثث نحو 20 شخصاً من عناصرها، ممن قتلوا على يد تنظيم داعش، داخل سجن في شمال شرق سوريا، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتواصل القوات الكردية وحلفاؤها عملية تمشيط أقسام السجن وتفتيشها، بحثاً عن عناصر متوارية من التنظيم المتطرف، بعد يومين من إعلانها استعادة ”السيطرة الكاملة“ على سجن الصناعة في مدينة الحسكة، منهية اشتباكات بدأت في العشرين من الشهر الحالي بهجوم منسّق على السجن شنه مقاتلون من التنظيم من الخارج وسجناء من الداخل.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية، عن المرصد السوري، معلومات تفيد عثور القوات العسكرية خلال عمليات التمشيط داخل أبنية السجن، على جثث 18 عنصراً ممن قتلهم عناصر التنظيم.

كما أحصى مقتل سبعة من عناصر التنظيم، جراء ضربة صاروخية شنتها ليلاً طائرة تابعة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن على موقع في محيط السجن.

وبذلك، ترتفع حصيلة القتلى داخل السجن وخارجه منذ بدء الهجوم قبل ثمانية أيام إلى 260 قتيلا، منهم 180 من التنظيم، مقابل 73 من قوات الأمن الكردية وقوات سوريا الديموقراطية، إضافة إلى سبعة مدنيين، وفق آخر بيانات المرصد، الذي يرجح ارتفاع الحصيلة النهائية مع وجود جثث ومفقودين وعشرات الجرحى في حالات خطرة.

وشكّل هذا الهجوم ”أكبر وأعنف“ عمليّة للتنظيم منذ خسارته كل مناطق سيطرته في سوريا، قبل نحو ثلاث سنوات في مواجهة قوات سوريا الديمقراطية التي يشكل الأكراد عمودها الفقري.

ورغم إعلان قوات سوريا الديمقراطية الأربعاء استعادة السيطرة على السجن، وأن نحو 3500 من المهاجمين والسجناء التابعين للتنظيم استسلموا لها، إلا أن العشرات من مقاتلي التنظيم ما زالوا يتحصنون، وفق المرصد، داخل أقبية ”يصعب استهدافها جواً أو اقتحامها براً“.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، اليوم الجمعة، إن ”القوات العسكرية تراهن على عامل الجوع لاستسلام مسلحي التنظيم“.

ونقل عن مصادر لم يسمها ”مبايعتهم التنظيم حتى الموت ورفضهم الاستسلام تحت أي ظرف“.

وأوضح مصدر عسكري في قوات سوريا الديموقراطية، رفض الكشف عن هويته، لفرانس برس أنّ ”نحو ستين مقاتلاً من التنظيم يتحصنون في قبو وفي طابق يعلوه“، موضحاً: ”نعتقد أنه لا قصّر بينهم“.

وأضاف: ”نوجه لهم نداءات للاستسلام، وقد أمهلناهم مدة من الوقت“ لم يحددها لافتاً إلى أنه ”ما لم يسلموا أنفسهم، فسيتم التعامل معهم بالطرق العسكرية“.

وخارج السجن، تواصل قوات سوريا الديموقراطية عمليات تفتيش وتمشيط ضمن أحياء عدّة بحثاً عن خلايا تابعة للتنظيم.

ودفعت الاشتباكات نحو 45 ألف شخص إلى الفرار من منازلهم في مدينة الحسكة، وفق الأمم المتحدة، ولجأ عدد كبير منهم إلى منازل أقربائهم، بينما وجد المئات ملجأ لهم في مساجد وصالات أفراح في المدينة.