جنبلاط: لسنا منصة صواريخ ويجب تحرير الشعب اللبناني من النظام الطائفي

قال الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط إن بلاده ليست منصة صواريخ، في انتقاد موجه لجماعة حزب الله الشيعية، مشدداً على أنه يجب تحرير الشعب اللبناني من هذا النظام الطائفي.

وشدد، في مقابلة مع قناة ”إم تي في“ اللبنانية، على أن إيران كسبت المزيد من النفوذ في لبنان؛ بسبب ما وصفه بتخلي الدول العربية عن هذا البلد، مشدداً على أنه ليس كل اللبنانيين إيرانيين.

وأضاف أنه لا يمكن لأحد أن يملأ الفراغ الذي تركه الزعيم السني سعد الحريري، بعد قراره الابتعاد عن الساحة السياسية.

وأكد أن لسعد الحريري ظروفا خاصة جداً بالتوقف والعزوف، ونحن ليس لدينا الظروف نفسها، ولهذا سنستمر في العمل السياسي أنا وتيمور (ابنه).

وقال جنبلاط إنه اتفق مع مسؤولين روس، خلال زيارة لموسكو مؤخرا، على أن ما وصفه بالتخلي العربي عن لبنان يعطي نفوذا أكبر لإيران، وسمعتها من بوغدانوف ولافروف وتوافقا معي، على حد قوله.

وأردف الزعيم الدرزي: ”أنا لم أطلب من الروس أن يتدخلوا في لبنان، بل توافقنا على فكرة مفادها أن التراجع العربي يترك الساحة مفتوحة لإيران في لبنان والمنطقة“.

وحول الوضع الداخلي قال: ”لا أحد قادر على أن يصادر قرار الناس. علينا الاعتراف أن هناك ثورة شعبية حصلت.. اتفضلوا حطوا برنامج واقرأوا التاريخ وعودوا إلى ما وضعه كمال جنبلاط من خطط تغييرية“.

وشدد على أنه لا مهرب من إعطاء المواطن اللبناني ممتلكاته وأمواله.