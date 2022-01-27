بعد المسيرات المسيئة في غزة.. السلطة الفلسطينية تؤكد تقديرها لمواقف السعودية

أكدت السلطة الفلسطينية، اليوم الخميس، تقديرها للدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية لنصرة فلسطين، مشيداً بمساندة قيادة المملكة لفلسطين.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ووزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ: ”نجدد التأكيد على تقديرنا العالي للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان“.

وأشاد في تغريدة له بمواقف المملكة الثابتة والمناصرة لفلسطين والشعب الفلسطيني طوال مراحل نضاله، مشددا على أنه ”موقف نؤكده ونعتز به بقيادة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين“.

نجدد التأكيد على تقديرنا العالي للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده سمو الامير محمد بن سلمان للمواقف الثابته والمناصره لفلسطين والشعب الفلسطيني طوال مراحل نضاله. وهو موقف نؤكده ونعتز به بقيادة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين. — حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) January 27, 2022

وجاء تصريح المسؤول الفلسطيني رداً على مسيرات نظمتها فصائل فلسطينية موالية لإيران في قطاع غزة، رفعت خلالها صوراً لقائد ميليشيا الحوثي عبدالملك الحوثي، وأمين عام حزب الله حسن نصرالله، والقائد السابق لما يسمى ”فيلق القدس“ في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، الذي اغتالته الولايات المتحدة في غارة في مطار بغداد، مطلع العام الماضي.

وتخللت هذه المسيرة التي نظمتها حركة الجهاد الإسلامي وفصائل أخرى مقربة من إيران، هتافات مسيئة لقيادة المملكة العربية السعودية.

كما جاءت تصريحات المسؤول الفلسطيني بعد تصريحات للقيادي في حركة حماس محمود الزهار، أبدى خلالها تأييداً للهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي ضد السعودية والإمارات، معتبراً أنها ”مشروعة“ وفي سياق ”الدفاع عن النفس“.

واعتبر الزهار في تصريحات لقناة ”الميادين“، عمليات تحالف دعم الشرعية في اليمن بأنها ”عدوان“.

ورغم تنصل حماس من تصريحات القيادي في الحركة محمود الزهار، إلا أن هذه المواقف أدت لموجة غضب واسعة ضد الحركة والفصائل الموالية لإيران في قطاع غزة.

وقالت الحركة في بيان لها قبل أيام، إنه ”تعقيباً على التصريحات التي صدرت في الأيام الماضية، وما أُطلق في ساحتنا الفلسطينية من هتافات ضد دول عربية وخليجية، نؤكد أن ذلك لا يعبر عن موقفنا“.

وأضافت أن ”هذه المواقف لا تعبر عن سياسات الحركة المعروفة والثابتة في عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والنأي بالنفس عن الصراعات والنزاعات بينها، وضرورة تجنب كل ما من شأنه تمزيق صف الأمة ووحدتها، والإضرار بأمنها واستقرارها“، وفق البيان.