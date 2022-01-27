القوات الكردية تطارد داعش بعد السيطرة على سجن غويران

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

طاردت القوات الكردية في شمال شرق سوريا، الخميس، عناصر مجموعة تابعة لداعش هاجموا سجنا كبيرا قبل أسبوع، غداة نجاح هذه القوات في استعادة السيطرة عليه.

فيما دعت مجموعات حقوقية إلى توفير مساعدة عاجلة للجرحى من السجناء.

وأدت عملية اقتحام السجن الواقع في مدينة الحسكة والاشتباكات التي تلته إلى وقوع أكثر من 200 قتيل، في ”أكبر وأعنف“ عملية للتنظيم منذ أن سقطت قبل نحو ثلاث سنوات ما يعرف بـ“دولة الخلافة“.

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة أنها استعادت، الأربعاء، ”السيطرة الكاملة“ على سجن الصناعة في حي غويران، منهية معارك استمرت ستة أيام تحولت خلالها كبرى مدن شمال شرق سوريا إلى ساحة حرب.

وأفادت قوات سوريا الديمقراطية في بيان، الخميس، بأن وحداتها ”كشفت خلال عملية التمشيط وجمع المعلومات عن جيوب إرهابية مموهة ضمن المهاجع الشمالية للسجن“.

ورجّحت أنّ ”ما بين 60 و90 مرتزقا يتحصنون“ في هذا القسم من مبنى السجن، مشيرة إلى أنها ”وجهت نداء للاستسلام الآمن لهؤلاء“.

وأوضحت أن نحو 3500 من السجناء التابعين للتنظيم استسلموا لها حتى الآن.

وفي بيان آخر أصدرته ليلا، ذكرت القوات الكردية أنها ”تلاحق خلايا إرهابية نائمة لداعش في الريف الغربي الجنوبي على أطراف مدينة الحسكة“.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من بريطانيا مقرا، أن ”طائرة للتحالف (الدولي) قصفت بعد منتصف ليل الأربعاء مجموعة من الجهاديين قرب سجن غويران؛ مما أدى إلى مقتل سبعة منهم“ على الأقل.

وأوقعت الاشتباكات في أيامها الستة وفق المرصد، نحو 151 قتيلا من عناصر التنظيم و53 من القوات الكردية، إضافة الى سبعة مدنيين.

ورغم إصرار السلطات الكردية على أن أي سجين لم يفرّ من السجن، أشار المرصد إلى هروب عدد كبير من السجناء بعد الهجوم.

وقال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، الخميس، أمام مجلس الأمن، ردًا على سؤال عن الهجوم: ”أعتقد أننا يفترض ألا نكون فوجئنا، فنحن نحذر من هذا الأمر منذ مدة طويلة“.

ورأى مسؤول هيئة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية الكردية عبدالكريم عمر، أن على المجتمع الدولي محاكمة عناصر التنظيم الأجانب أو إعادتهم إلى دولهم.

وقال ”عمر“ الأربعاء: ”هذه القضية مشكلة دولية وليس بإمكاننا مواجهتها لوحدنا. هي أشبه بكرة نار تكبر وتزداد خطورة“.