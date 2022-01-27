الأردن.. مقتل 27 من مهربي المخدرات حاولوا التسلل من سوريا

أعلن متحدث عسكري أردني، اليوم الخميس، أن الجيش قتل 27 من مهربي المخدرات حاولوا التسلل من سوريا عبر الحدود لتهريب كميات كبيرة من المخدرات تحت غطاء كثيف من الثلوج، وفق ما نقلته وكالة ”رويترز“.

وقال المتحدث العسكري الأردني: ”تم تطبيق قواعد الاشتباك المعمول بها حديثا مع المهربين.. ما أدى إلى مقتل 27 شخصا وإصابة عدد من المهربين وفرارهم إلى العمق السوري، وبسبب صعوبة الظروف الجوية وتراكم الثلوج، تم إجراء تفتيش أولي للمنطقة، وعثر على كميات كبيرة من المواد المخدرة“.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية، عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، قوله: ”تنفيذا لتوجيهات رئيس هيئة الأركان المشتركة بتغيير قواعد الاشتباك قامت المنطقة العسكرية الشرقية، فجر اليوم الخميس، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، بعمليات نوعية متزامنة على عدة واجهات ضمن منطقة المسؤولية، أحبطت من خلالها محاولات تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة، قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية“.

وصرح المصدر العسكري: ”تم تطبيق قواعد الاشتباك المعمول بها حديثا مع المهربين الذين كانت تساندهم مجموعات أخرى مسلحة، ما أدى إلى مقتل 27 شخصا وإصابة عدد من المهربين وفرارهم إلى العمق السوري، وبسبب صعوبة الظروف الجوية وتراكم الثلوج، تم إجراء تفتيش أولي للمنطقة، وعثر على كميات كبيرة من المواد المخدرة“، مشيرا إلى أن ”عمليات البحث والتفتيش ما زالت قائمة للتأكد من خلو المنطقة من وجود أشخاص ومواد مخدرة“.

وقال المصدر: ”القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ماضية ومستمرة في تطبيق قواعد الاشتباك المعمول بها حديثاً وستضرب بيد من حديد وتتعامل بكل قوة وحزم مع أية محاولات تسلل أو تهريب لحماية الحدود، ومنع كل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني“.

وكان مصدر مسؤول في الجيش الاردني، أعلن قبل ايام عن مقتل ”3 جنود جراء تبادل لإطلاق نار على الحدود الشمالية الشرقية للمملكة مع مهربين قادمين من الاراضي السورية“.

وأعرب مسؤولون أردنيون عن قلقهم المتزايد من تصاعد محاولات تهريب المخدرات من سوريا خلال العام الماضي، بما في ذلك كميات كبيرة عثر عليها مخبأة في شاحنات سورية تمر من خلال معبرها الحدودي الرئيسي إلى منطقة الخليج، وفق وكالة ”رويترز“.