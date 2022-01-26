إسرائيل تطلب مساعدة ألمانيا لإتمام صفقة تبادل أسرى مع حماس

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن تل أبيب تقدمت بطلب من ألمانيا لمساعدتها في حل قضية جنودها المحتجزين لدى حركة حماس في غزة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية ”كان“ أن ”رئيس الكنيست الإسرائيلي ميكي ليفي اجتمع، اليوم الأربعاء، في العاصمة الألمانية برلين مع المستشار الألماني أولاف شولتز، وطلب منه مساعدة بلاده في تمكين صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس“.

ونقلت القناة عن ليفي قوله إنه ”في ضوء نجاح الوسطاء الألمان في قضايا مماثلة في الماضي، ستشكر دولة إسرائيل ألمانيا لتقديم المساعدة لنا مرة أخرى في القضية الإنسانية الحالية“.

ولفتت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الوسيط الألماني ساهم بشكل كبير في إتمام صفقة شاليط، التي جرت بين إسرائيل وحماس 2011.

وتحتفظ حركة حماس بعدد من الجنود والمدنيين الإسرائيليين، منذ 2014، لكنها ترفض الإفصاح عن تفاصيل أخرى حولهم، بينما ترفض إسرائيل إتمام صفقة تبادل الأسرى مع الحركة، إذ لم تتكلل الجهود التي بذلتها مصر بالنجاح لإتمام هذه الصفقة، رغم التقارير المختلفة التي انتشرت مؤخراً حول قرب إتمامها.

وأعلنت حركة حماس، أواخر العام الماضي، عن خارطة طريق لإتمام الصفقة برعاية مصرية، لكن إسرائيل لم ترد على هذه الرؤية، وهي المعطلة لهذا الملف، وتشترط حماس الإفراج عن كبار السن والأسيرات الفلسطينيات، والأطفال والمرضى، إضافة إلى الأسرى الستة الذين أعادت إسرائيل اعتقالهم مؤخراً، بعد عملية هروبهم من نفق سجن ”جلبوع“، وهو الأمر الذي ترفضه إسرائيل.

وخلال السنوات الماضية، بذلت مصر جهوداً كبيرة للدفع باتجاه إتمام صفقة تبادل الأسرى، حيث زار القاهرة وفود إسرائيلية أمنية مختلفة لبحث هذه القضية، التي لا تزال تراوح مكانها إلى هذه اللحظة.

يذكر أن عدد الأسرى المرضى داخل السجون الإسرائيلية، الذين تشترط حماس الإفراج عنهم في أي صفقة مقبلة، يتجاوز عددهم 500 أسير، بينما ارتفع عدد الأسرى الفلسطينيين لحوالي 4650 نهاية العام الماضي، وفق بيانات رسمية صادرة عن هيئات شؤون الأسرى التابعة للسلطة الفلسطينية.

وكان الأسرى الفلسطينيون أغلقوا، أمس الثلاثاء، سجن عسقلان؛ تضامنا مع الأسير ناصر أبو حميد، إثر استمرار احتجازه في مستشفى ”برزلاي“، إضافة إلى تصعيد الاحتلال ممارساته التعسفية بحق الأسرى المرضى، وفق ما ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين.