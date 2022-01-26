عون: مستعدون لاستئناف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، يوم الأربعاء، إن لبنان مستعد لاستئناف المفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية المتنازع عليها مع إسرائيل، وفق ما نقلت عنه ”رويترز“.

وبدأ لبنان وإسرائيل مفاوضات غير مباشرة من خلال وسيط أمريكي في 2020، في قاعدة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة في الناقورة بلبنان، لكن المحادثات تعثرت عدة مرات.

ويعرقل النزاع الحدودي البحري أعمال التنقيب في المنطقة التي يحتمل أن تكون غنية بالغاز.

وكانت تقارير صحفية قالت قبل أيام، إن ”الموفد الأمريكي آموس هوكشتاين، المكلف بالوساطة في ملف ترسيم الحدود البحرية بين ‏لبنان وإسرائيل، يزور بيروت في شباط /فبراير المقبل“.‏

وقال مصدر رسمي لبناني، لوكالة ”سبوتنيك“ الروسية، إن ”زيارة هوكشتاين تهدف إلى عرض ما ‏توصل إليه مع الجانب الإسرائيلي، حول اعتماد الخط الحدودي البحري المتعرج في عملية ‏الترسيم؛ بما يضمن سيادة لبنان الكاملة على حقل (قانا)، وسيادة إسرائيل على حقل (كاريش)“.‏

وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، استبعدت مصادر سياسية لبنانية، حدوث انفراجة قريبة من شأنها أن تؤدي إلى استئناف المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم حدودهما البحرية المتنازع عليها.

وأشارت آنذاك إلى أن السبب في ذلك يأتي نظرا للتعثر المفاجئ الذي طرأ على أداء حكومة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في ذلك الوقت.

وقالت المصادر لـ“إرم نيوز“: ”رغم الأجواء الإيجابية التي تميزت بها محادثات الوسيط الأمريكي الجديد آموس هوكشتاين مع المسؤولين اللبنانيين خلال زيارته الأخيرة لبيروت في أكتوبر، فإن تداعيات أحداث الطيونة، وما ترافق معها من انقسام في أوساط الوزراء الحاليين حول مستقبل المحقق العدلي في انفجار المرفأ القاضي طارق بيطار، لا تزال تطغى بأهميتها على سائر الملفات الأخرى“.

ولفتت المصادر إلى أن ”هوكشتاين نفسه كشف لدى عودته إلى واشنطن عن وجود أسباب أخرى لا تزال تحول دون اكتمال جاهزية لبنان لاستئناف المفاوضات غير المباشرة“، موضحة أن ”التباين في مواقف القيادات السياسية حيال مطروحات الوفد العسكري اللبناني المكلف بالتفاوض يُعد من أهم هذه الأسباب“.

والمعروف أن الجولات الخمس الأخيرة من المفاوضات بين الجانبين تمت بموجب المرسوم 6433 للعام 2011 الذي حدد الحقوق اللبنانية في المناطق البحرية المتنازع عليها بمساحة تبلغ 860 كيلومترا مربعا، وفقا للخرائط التي سلمها لبنان في حينه لمنظمة الأمم المتحدة في نيويورك.

ولكن الوفد العسكري اللبناني طالب لاحقا بإضافة 1430 كيلومترا مربعا إلى المساحة المذكورة، متذرعا بعدم دقة الخرائط القديمة، ما أدى إلى توقف المفاوضات في شهر أيار/مايو من العام الجاري.