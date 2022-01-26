تقرير عبري: أمريكا عرضت تسهيلات للفلسطينيين مقابل وقف رواتب الأسرى

كشفت وسائل إعلام عبرية يوم الأربعاء، عن عرض قدمته إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، للسلطة الفلسطينية، ويتمثل بالتوقف عن دفع رواتب الأسرى الفلسطينيين، مقابل بعض التسهيلات التي ستقدمها لهم.

وذكر تقرير للقناة ”12“ العبرية، أنه ”في المحادثات الأخيرة المغلقة، عرضت إدارة بايدن على السلطة الفلسطينية التوقف عن دفع رواتب الأسرى والمحررين في غضون ثلاث سنوات، ونقلهم لوزارة الشؤون الاجتماعية“.

وقال التقرير، إنه ”وكجزء من الاقتراح، وعد الأمريكيون رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بأنهم سيسمحون له بتعيين مستشار قانوني لتمثيل منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، بدلاً من إعادة فتح بعثة للمنظمة، التي أغلقها الرئيس السابق دونالد ترامب“.

ونقل عن مصادر في السلطة الفلسطينية قولها إن ”هناك نية بأن يتم إعلان تقاعد جميع الأسرى الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فأكثر من جهاز السلطة الفلسطينية والحصول على بعض المزايا منها وبناءً عليه..“.

وأضافت المصادر: ”سيستمر الأسرى الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أقل في تلقي رواتبهم من السلطة الفلسطينية“.

وفي هذا الإطار، تحدث مصدر فلسطيني رفيع مع القناة العبرية قائلاً إن ”الرئيس عباس يفهم أنه يجب أن يوقف طريقة الدفع لعائلات الأسرى الآن، ويبحث عن طريقة لمواصلة تحويل الأموال دون إثارة انتقادات من إسرائيل، والدول الغربية“.

وأوضحت القناة، أنه ”ووفقًا لقانون الأسرى المعمول به حاليًا في السلطة الفلسطينية، تدفع السلطة الفلسطينية رواتب للأسرى والشهداء الذين قتلوا مستوطنين، أو قاموا بعمليات ضد إسرائيل“.

وزادت: ”كلما زادت السنوات التي حكمت إسرائيل بها على الأسرى يزداد المرتب الذي يتقاضاه من السلطة، ويتم دفعه لعائلته“.

وأضافت: ”التقى وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، والرئيس محمود عباس قبل شهر في تل أبيب، وخلال المحادثة، أثار الوزير الإسرائيلي مسألتين أمنيتين رئيسيتين على جدول الأعمال الإسرائيلي“.

والمسألتان تتمثلان في ”المدفوعات التي تقوم بدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى، وكذلك الملاحقة القضائية ضد إسرائيل في محكمة الجنايات الدولية لاهاي“، وفق التقرير العبري.

وأشار إلى أنه ”من الناحية العملية هناك تفاهم في إسرائيل على أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ليس في عجلة من أمره للمضي قدما في محاكمة إسرائيل بمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي، وهذا الشعور يتوافق بالفعل مع الوضع الحالي“.

يشار إلى أن ”إسرائيل تواصل خصم قيمة الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى والشهداء، من أموال المقاصة التي تتم جبايتها من الضرائب والتي تحولها إسرائيل للسلطة الفلسطينية“.