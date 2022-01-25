حسين الشيخ يكشف تفاصيل جديدة عن لقاء يائير لابيد في تل أبيب

أكد رئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، حسين الشيخ، ضرورة استمرار الاتصالات مع الإسرائيليين لاستئناف المفاوضات السياسية بين الجانبين.

تصريحات المسؤول الفلسطيني، جاءت في حديث لموقع ”والا“ العبري، كشف فيه تفاصيل جديدة بشأن لقائه بوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، الذي جرى الأحد الماضي، بمدينة تل أبيب بإسرائيل.

وقال الشيخ، وفق الموقع العبري، إن ”اللقاء الذي جمعه بالوزير الإسرائيلي كان إيجابياً للغاية وفتح الباب أمام زيادة الاتصالات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية“.

وأوضح الشيخ، أنه ”نقل رسالة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ليائير لابيد، أكد فيها عباس إيمانه بحل سياسي مع إسرائيل يتم التوصل إليه من خلال المفاوضات“.

وأشار الشيخ، إلى أن ”عباس شدد في رسالته على أنه يرى أن هناك أهمية كبيرة لأفق سياسي بين الإسرائيليين والفلسطينيين“.

وأضاف المسؤول الفلسطيني: ”صحيح أننا نتحدث عن الأمن والاقتصاد والقضايا المدنية؛ لكن من المهم أن تكون هناك مظلة سياسية لكل ما نقوم به“، متابعا: ”بدون ذلك سيكون الوضع صعبا للغاية“.

وبين الشيخ، أنه ”أثار مع الوزير الإسرائيلي هجمات المستوطنين العنيفة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وأن لابيد أثار بدوره الملاحقة القضائية الفلسطينية ضد إسرائيل في محكمة الجنايات الدولية“.

وبحسبه، فإن ”لابيد أكد له بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت على علم بالاجتماع ولا يعارضه“.

ولفت إلى أنه ”بحث مع لابيد حالة التحالف في إسرائيل والتطورات السياسية داخل منظمة التحرير الفلسطينية والوضع في العالم العربي والعلاقات مع الولايات المتحدة“.

وأضاف أن ”المهم أن نتذكر أن مشكلة إسرائيل ليست مع موريتانيا بل مع الفلسطينيين، وإذا لم تتحدث إسرائيل معنا فمن الذي ستتحدث معه؟“، وفق قوله.

الجدير ذكره، أن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، أعلن رفضه فكرة لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، دون وجود ”مبرر سياسي“، وفق ما أوردت إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وقال لابيد، اليوم الثلاثاء، إنه ”على الرغم من إجراءات الثقة التي حدثت بعد لقائي مع حسين الشيخ، فأنا غير مستعد في هذه المرحلة للقاء الرئيس الفلسطيني“.

وأضاف: ”ليس لدي أي اعتراض من حيث المبدأ على ذلك؛ لكن لا يوجد مبرر سياسي لعقد لقاء مع الرئيس عباس في هذه المرحلة“.

وتابع: ”لا يوجد لدينا مانع في الحكومة الإسرائيلية من عقد لقاء مع الرئيس عباس، ولكن هذا ليس الهدف في حد ذاته، وسألتقي به إذا كان هناك مبرر لذلك“، حسب تعبيره.