الأسرى الفلسطينيون يغلقون سجن عسقلان تضامنا مع ناصر أبو حميد

أغلق الأسرى الفلسطينيون، اليوم الثلاثاء، سجن عسقلان، تضامنا مع الأسير ناصر أبو حميد، إثر استمرار احتجازه في مستشفى ”برزلاي“، إضافة إلى تصعيد الاحتلال ممارساته التعسفية بحق الأسرى المرضى، وفق ما ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين.

وقالت الهيئة في بيان صحفي صدر عنها، إن ”الحركة الأسيرة في سجن عسقلان، أغلقت السجن وستستمر بإغلاقه، في خطوة احتجاجية جديدة ضد الممارسات التي تقوم بها إدارة السجون ضد الأسرى المرضى“، مضيفة أن ”الحركة الأسيرة ستقوم بخطوات تصعيدية أخرى الأربعاء، تتمثل بإرجاع كافة وجبات الطعام، بسبب مواصلة الجرائم الطبية بحق الأسير ناصر أبو حميد والأسرى المرضى داخل السجون والمعتقلات“.

وأردفت أن ”الحركة الأسيرة أقرت مزيدا من الخطوات التصعيدية، في أعقاب جولة حوار ونقاش بين قادة الحركة الأسيرة في السجون والمعتقلات، وأن الخطر يتصاعد على صحة الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد الذي ما زال يرقد تحت أجهزة التنفس الاصطناعي والتنويم المغناطيسي في مستشفى برزلاي، إضافة إلى استمرار الجرائم الطبية بحق المئات من الأسرى المرضى“.

وأكدت أن ”الحركة الأسيرة ستقوم في السجون والمعتقلات الإسرائيلية كافة بإسناد ودعم هذه الخطوات التصعيدية في سجن عسقلان، ودعم خطوات الأسرى الإداريين في مقاطعة محاكم الاحتلال بكل مسمياتها ومستوياتها، من خلال تسليم رسائل احتجاج شديدة اللهجة لإدارة السجون، التي تحمل مطالبة بوقف جرائمها الطبية والحياتية بحق الأسرى والمعتقلين“.

وطالبت المجتمع الدولي، بـ“وقف استمرار سياسة التقرير بالأسرى الفلسطينيين“، مؤكدة أن ”الأوضاع داخل السجون الإسرائيلية تتجه نحو الانفجار الحقيقي“.

وبينت أن ”الوضع الصحي للأسير ناصر لا يزال خطيرا، وأنه خاض رحلة طويلة من سياسة الإهمال الطبي الإسرائيلي، تعرض خلالها لخطأ طبي بعد أن تبينت إصابته بسرطان في الرئة العام الماضي“.

واعتبرت الهيئة، أن ”المرحلة التي وصل لها ناصر نتاج سياسة ممنهجة واجهها خلال سنوات اعتقاله منذ 2002، وأن مجموع سنوات اعتقاله وصلت 33 عاما، كما أنه محكوم بالسجن المؤبد 7 مرات و50 عاماً“.

وتشهد السجون الإسرائيلية توترا كبيرا منذ أسابيع، بسبب رفض إدارتها تنفيذ مطالب الأسرى وتقديم الرعاية الصحية للأسرى المرضى منهم.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 4600 أسير، منهم 34 أسيرة بينهم فتاة قاصر، بينما ارتفع عدد الأطفال إلى نحو 160 طفلاً، فيما وصل عدد المرضى 600 أسير، من بينهم 4 مصابون بالسرطان، و14 على الأقل مصابون بأورام بدرجات متفاوتة، وفق بيانات رسمية صادرة عن هيئة شؤون الأسرى.