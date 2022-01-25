قمة السيسي وتبون.. توافق بشأن قضية سد النهضة وإجراء الانتخابات الليبية

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إنه توافق مع نظيره الجزائري عبدالمجيد تبون، على أهمية التوصل لاتفاق منصف وعادل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

كما لفت الرئيس المصري خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده، اليوم الثلاثاء، مع تبون في القاهرة، الذي يزورها حاليا لمدة يومين، إلى توافق الجانبين على أهمية تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا.

ووصف السيسي قضية الأمن المائي المصري بأنها ”جزء من الأمن القومي العربي، كما أن القضية المائية لمصر قضية مصيرية“.

وأكد الرئيس الجزائري في كلمته أنه ”يعتز بالعلاقات المصرية الجزائرية“، مؤكدا على الدفع بمسار التعاون المشترك عربيا وإفريقيا لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وذكر الرئيسان أن اللقاء شهد التوافق التام في وجهات النظر، والرؤى بشأن القمة العربية القادمة، المقرر انعقادها في الجزائر، كذلك أهمية وجود توافق عربي للعمل على تبني توجهات مشتركة.

وكان الرئيس الجزائري قد وصل للقاهرة، أمس الإثنين، واستقبله الرئيس عبدالفتاح السيسي في مطار القاهرة.

وتأتي هذه الزيارة بعد أسبوع من زيارة وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة إلى القاهرة، وبعد يومين من لقاء لعمامرة بوفد ضم سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية في الجزائر؛ لبحث ملف القمة العربية التي من المنتظر أن تستضيفها الجزائر.

واتفق لعمامرة مع وزير الخارجية المصري سامح شكري على ”أهمية الرفع من وتيرة التنسيق بين وفدي البلدين داخل الاتحاد الأفريقي لدعم الحلول السلمية للأزمات، وفق مقاربة تكرس مبدأ الحلول الأفريقية لمشاكل القارة وتجنب منطق الإملاءات الخارجية التي تنتهك سيادة الدول وتعقد التحديات المطروحة“.

وأضاف البيان أن الجانبين ”أكدا استعدادهما للعمل سويا لتحقيق نجاح القمة العربية بالجزائر، وتباحثا حول آخر تطورات الأزمة الليبية وآفاق تفعيل الحل السياسي لإنهاء التدخلات الخارجية في هذا البلد الشقيق“.

ويعتبر مراقبون أنّ زيارة تبون إلى مصر ”تأتي في مرحلة دقيقة ومهمة تحتاج فيها الجزائر إلى التنسيق مع القوى الفاعلة داخل جامعة الدول العربية، وفي مقدمتها مصر؛ لإنجاح القمة العربية المرتقبة (لم يحدد موعدها بعد)، والاتفاق على جدول الأعمال والمخرجات الممكنة للقمة“.