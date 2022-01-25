تزايد عمليات داعش في العراق وسوريا.. عودة محتملة أم رقصة الذبيح؟

تثير الكثافة الملحوظة ”عدديا ونوعيا“ خلال الفترة الأخيرة في العمليات التي يشنها تنظيم داعش في كل من سوريا والعراق، مخاوف من عودة التنظيم، بعد سنوات من القضاء عليه واستعادة المدن التي كانت تحت سيطرته في البلدين.

لكن بمقابل تلك المخاوف يرى محللون أن انتفاضة التنظيم الأخيرة لحظية وغير مؤثرة على المدى الطويل، وهي بمثابة رقصة الذبيح.

هجوم سجن غويران

في واحد من أعنف الهجمات التي شنها التنظيم منذ هدم دولته قبل أعوام، شهد سجن غويران في مدينة الحسكة السورية والذي يضم نحو 5 آلاف سجين من عناصره، هجوما قويا ليل الخميس الماضي، تمكن فيه داعش من احتلال السجن وتحرير المئات، قبل أن تستعيد القوات الكردية المسؤولة عنه السيطرة بمساعدة طيران التحالف الدولي.

ورغم إعلانها استسلام المئات من عناصر التنظيم، لا تزال القوات الكردية تواصل عمليات التمشيط في محيط السجن وأحياء مختلفة من مدينة الحسكة، بعد أيام من الاشتباكات العنيفة.

مجزرة ديالي.. هجوم مواز

بعيد ساعات من بدء الهجوم على سجن غويران في سوريا كان عناصر تنظيم داعش على موعد مع هجوم مواز في محافظة ديالي العراقية راح ضحيته 11 جنديا من قوات الجيش.

ويعد هجوما ديالي وغويران بمثابة نقلة نوعية في عمليات التنظيم التي درج عليها منذ إعلان سقوط ”الخلافة“، إذ كان منذ ذلك الحين يعتمد على أسلوب حرب العصابات والهجمات المتخفية بدلا عن المواجهات المباشرة.

”لم نقض عليهم“

وفي تفسيره لتزايد الهجمات، اعتبر الخبير الأمني العراقي عياد طوفان أن الكثافة التي ظهر بها داعش مؤخرا خصوصا في العراق مرتبطة بتعثر العملية السياسية الذي يؤثر على الحالة الأمنية، وفي ظل استمرار وجود عناصر التنظيم الذين استغلوا الفراغ الأمني لتنفيذ هجماتهم.

وأضاف طوفان، في تصريح هاتفي لإرم نيوز أن عناصر داعش ما زالوا موجودين، وأن الهزيمة التي لحقت بهم قبل سنوات كانت فقط طردهم من المدن فقط، وقال: ”نحن لم نقض على الدواعش.. نحن فقط طردناهم من المدن وعادوا من حيث أتوا“.

لا عودة للوراء

لكن الخبير الأمني قلل من أهمية عمليات داعش، مستبعدًا أن تكون مقدمة لتكرار السيناريو الذي جرى في 2014 عندما استطاع السيطرة على مناطق واسعة، وكسر الحدود بين سوريا والعراق.

وقال: ”الهجمات التي يشنها داعش لا تزال تتخذ شكل حرب العصابات، كما أن المعطيات على الأرض الآن في 2022 مختلفة عن 2014، فالحدود العراقية السورية مغلقة بشكل لا يمكن اختراقه، كما أن الاستعدادات الأمنية تحول بينه وبين السيطرة مرة أخرى على المدن“.

أسباب الاستمرار

ويرى الخبير العراقي أن استمرار تنظيم داعش إلى هذه اللحظة وقدرته على شن الهجمات لها مسوغات واقعية تتمثل في أن المعركة الفكرية مع التنظيم غائبة عن الساحة.

كما اعتبر أن استمرار ”الظلم“ الواقع على المناطق السنية يجعل مهمة تجنيد مقاتلين جدد لصالح داعش أسهل.

وقال: ”نحن قاتلنا داعش بالسلاح، لكن لم نقاتلهم فكريا، كما أن المظلومية (السنية) مستمرة والتهميش والإقصاء والبطش الأمني مستمر“.

إثبات وجود

في السياق، يرى الخبير المصري في شؤون الجماعات المتشددة أبو الفضل الإسناوي أن ضربات داعش الأخيرة في العراق وسوريا هي محاولة لإرسال رسالة مفادها أنه ما زال موجودا.

وقال الإسناوي، في تصريح هاتفي لإرم نيوز: ”داعش يتمدد خلال الفترة الأخيرة بشكل أكثر حدة في أفريقيا ولا سيما المناطق الرخوة منها كمنطقة الساحل، مستغلا انشغال القوى العالمية بالتوجه شرقا نحو آسيا“.

وتابع: ”لكن عمليات التنظيم في سوريا والعراق مجرد إثبات وجود ورقصة ما قبل الموت، لاسيما مع عودة الدولة العراقية، والتقارب السوري – العربي مؤخرا، وهو ما سيؤثر بشكل أكيد على قدرات التنظيم“.

لا مانع من العودة

في المقابل، يرى الباحث المصري في شؤون الجماعات الإسلامية مصطفى زهران أن تنظيم داعش لا يوجد أمامه عقبات حقيقية للعودة مرة أخرى وإعادة بناء مناطق نفوذ له في العراق وسوريا.

وقال زهران، في تصريح لإرم نيوز: ”التنظيم لا توجد أمامه أي عقبات للعودة مرة أخرى وإعادة التموضع، فهو الأقوى مقارنة بالتنظيمات الجهادية الأخرى، واستطاع الإمساك بمناطق وتمركزات في عديد المواقع الجغرافية سواء في أفريقيا أو آسيا، وبالتالي فإن التنظيم لم يخسر في سوريا والعراق سوى الأرض ولديه إستراتيجيات بديلة للتعامل“.

ورأى أن التنظيم ”يسعى لتحقيق نجاحات في العراق وسوريا موازية لما حققه بالفعل في أفريقيا، وإرسال رسالة للحكومات والجماعات المنافسة له، أنه موجود وبات أقوى مما كان عليه في الفترة السابقة“.

وأوضح زهران: ”عملية اقتحام سجن غويران الأخيرة ليست مفاجئة، فالتنظيم على مدى شهور كان يعلن عن نيته فعل ذلك، وأطلق عبر أذرعه الإعلامية حملة تحت عنوان فكوا العاني لحث عناصره على تحرير الأسرى التابعين له في السجون كافة“.