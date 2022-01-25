صحيفة: الدوريات الجوية بين روسيا وسوريا قد "تؤثر" على الغارات الإسرائيلية

رأت صحيفة ”جيروساليم بوست“ الإسرائيلية، أن قرار روسيا تسيير دوريات جوية مشتركة مع الطائرات السورية في أجواء البلد العربي، يمكن أن ”يؤثر“ على الغارات الجوية التي يشنها سلاح الجو الإسرائيلي ضد أهداف عسكرية تابعة لإيران وحليفها حزب الله في سوريا.

وأشارت الصحيفة في تقرير نشرته مساء الإثنين، إلى أن ”طائرات عسكرية سورية وروسية سيّرت دوريات مشتركة أمس بالقرب من الحدود السورية مع إسرائيل“، مشيرة إلى أن تلك الدوريات ”يمكن أن تصبح حدثا منتظما“.

تحديث الدفاعات السورية

ورأت الصحيفة أن هذه الدوريات يمكن أن يكون لها ”تداعيات على إسرائيل، ويمكن أن تؤثر على العمليات الإسرائيلية التي تستهدف نقل الأسلحة الإيرانية إلى حزب الله“.

وأضافت: ”السؤال الكبير الآن هو ما إذا كانت الدوريات الجوية التي تشرع فيها روسيا مجرد أعمال رمزية وستحدث خلال النهار فقط كعرض للقوة، أو ما إذا كانت مصممة لإرسال رسالة بالفعل وربما تتدخل في العمليات الإسرائيلية“.

ولفتت ”جيروزاليم بوست“ إلى أن روسيا ”بدأت في الإعراب عن مزيد من المخاوف بشأن الضربات الجوية الإسرائيلية، ووصلت إلى حد الادعاء أواخر عام 2019 بأن إسرائيل قد حلقت فوق الأردن لشن غارات جوية في سوريا“.

وتابعت: ”قالت روسيا أيضا إنها ستعمل على تحديث الدفاعات الجوية السورية بعد حادث وقع عام 2018 بالقرب من اللاذقية حيث أسقط الدفاع الجوي السوري طائرة روسية أثناء محاولته وقف الضربات الجوية الإسرائيلية“.

ونقلت الصحيفة عن بيان لوزارة الدفاع الروسية أشارت فيه بوضوح إلى أن ”الدورية النهارية الأخيرة شملت منطقة بالقرب من مرتفعات الجولان وأن الدوريات ستواصل العمل على أساس منتظم“.

وذكرت الصحيفة أن ”تلك الدوريات تشمل الطائرة الهجومية من طراز Sukhoi Su-34، والطائرة المقاتلة من طراز Sukhoi Su-35S المتعددة المهام، وطائرات القيادة والسيطرة A-50، وطائرات ميغ 23 وميغ 29 للجيش السوري“.

رسالة تباهٍ

وقالت ”جيروزاليم بوست“: ”في حين أن إسرائيل لم تشارك في معارك جوية في سوريا، فإن معظم هذه الطائرات لا تضاهي طائرات F-35 الإسرائيلية وأسلحتها المتطورة“، مشيرة إلى أن إسرائيل أسقطت مقاتلة سورية من طراز سوخوي بالقرب من الجولان في عام 2018.

وأوضحت أنه ”غالبا ما نسقت إسرائيل مع روسيا في العمليات الجوية من أجل منع أي مواجهة في سوريا منذ عام 2015 عندما بدأت روسيا عمليات كبيرة في سوريا“.

وقالت الصحيفة في تقريرها: ”لذلك يبدو أن أخبار الدوريات الروسية هي رسالة تباه بأن السوريين والروس سيعملون عن كثب لإظهار القوة وإقناع العالم بأن سوريا لها السيادة على أجزاء من البلاد.. هذا على الرغم من حقيقة أن للولايات المتحدة قواعد في سوريا، وأن تركيا تحتل جزءا من شمال سوريا“.

وتابعت: ”قد تريد روسيا وسوريا إرسال رسالة قوة إلى المتمردين السوريين السابقين في جنوب سوريا، لذلك قد لا تكون الرسالة موجهة إلى إسرائيل، أو ليس فقط إلى إسرائيل“.

واختتمت الصحيفة العبرية تقريرها بالقول: ”لكن علامة الاستفهام الرئيسية هي ما إذا كانت هذه الدوريات ستشجع النظام السوري والعناصر المدعومة من إيران في سوريا، فيما يمكن لإيران أن تستخدمها كغطاء لمهاجمة إسرائيل أو استخدام وكلائها لضرب الولايات المتحدة وإسرائيل“.