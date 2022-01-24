السودان.. البرهان يؤكد التزامه بالحوار الشامل لحل الأزمة السياسية

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، يوم الإثنين، التزامه بالحوار الشامل لحل الأزمة السياسية في البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء البرهان، في القصر الرئاسي، مبعوث مملكة النرويج الخاص للسودان وجنوب السودان أندريه إستيانسن، الذي يزور البلاد هذه الأيام.

وتأتي تصريحات رئيس مجلس السيادة في وقت تواصل فيه البعثة الأممية مشاوراتها مع الأطراف السودانية، وفقا للعملية السياسية التي أطلقتها قبل أسبوعين؛ بهدف الوصول إلى حل يخرج البلاد من النفق الذي دخلت فيه منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وفي القصر الرئاسي، تطرق الجانبان، اليوم، إلى ”الحوار الشامل وتشكيل حكومة كفاءات يقودها رئيس وزراء مدني، وتعديل الوثيقة الدستورية لتواكب تطورات الواقع السياسي، وإجراء انتخابات بنهاية الفترة الانتقالية“.

وبحسب بيان نشر عبر صفحة مجلس السيادة على ”فيسبوك“، فإن البرهان أكد ”التزامه ودعمه لعملية حوار سوداني شامل يضم القوى السياسية والمنظمات المجتمعية، ما عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول؛ للخروج بالبلاد من الأزمة التي تمر بها“.

وأوضح المبعوث النرويجي، وفق البيان، أن ”اللقاء استعرض التحديات الراهنة التي يمر بها السودان، وأكد ضرورة إطلاق عملية حوار وطني شامل للخروج من الأزمة الراهنة التي وصفها بالصعبة“.

وذكر أن ”الجانب النرويجي أكد خلال اللقاء ضرورة وقف العنف المصاحب للاحتجاجات الشعبية فى الخرطوم“.

وقدم المبعوث النرويجي لرئيس مجلس السيادة شرحا شاملا حول مخرجات مؤتمر أصدقاء السودان الذي عُقد في العاصمة السعودية الرياض، مؤخرا، ودعا إلى عملية حوار سوداني برعاية بعثة الأمم المتحدة في السودان.

وأشار إلى أن النرويج وأصدقاء السودان أكدوا خلال المؤتمر ”دعمهم الكامل لحوار سوداني شامل وشفاف يضم مختلف الفاعلين السودانيين، ويضمن تمثيلا للشباب والمرأة، للخروج من الأزمة الراهنة“.

مشاورات البعثة الأممية

وفي الأثناء، استمرت البعثة الأممية في مشاوراتها مع الأطراف السودانية وفقا للعملية السياسية التي تهدف للوصول إلى حل يخرج البلاد من النفق الذي دخلت فيه، منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وقالت بعثة ”اليونيتامس“، في بيان يوم الإثنين، إنها ”قطعت خطوات إضافية ملموسة في سياق مساعيها لتوسيع إطار عملية المشاورات التي تم إطلاقها في وقت مبكر من الشهر الحالي، من خلال إشراكها لمزيد من المجموعات من كافة ولايات السودان“.

وأوضحت أن ”رئيس البعثة فولكر بيرتيس قاد يوما كاملا من جلسات المشاورات مع العديد من المجموعات، شملت ممثلين عن لجان المقاومة في دارفور، ومجموعات نسائية، وممثلين عن النازحين داخليا في الإقليم، بالإضافة إلى جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة“.

وعقد بيرتيس وفريقٌ من ”اليونيتامس“ جلسات مشاورات، في وقت مبكر من الأسبوع الحالي، مع ممثلين عن المجموعات النسوية السياسية والمدنية (منسم)، وحزب البعث العربي الاشتراكي، والصادق سمل، الناشط البارز ووالدُ أحد الشهداء.

وأكدت البعثة أن ”المشاركة البارزة للنساء في جلسات المشاورات شكلت أحد معالم التزام ”اليونيتامس“ على إشراك القيادات النسائية الحقوقية والمجموعات النسائية في مسار العملية“.

وتابعت: ”كما أنها تؤكدُ حرص البعثة على ضمان الاستماع لوجهات نظرهن، وتوثيق رؤاهن وإبراز أصواتهن“.

وأردفت البعثة: ”تستمر اليونيتامس في الدعوة لتمثيل ذي مغزى للنساء في أُطر المجموعات السياسية والمدنية والحركات المسلحة المنخرطة في المشاورات“.

وأشارت إلى أنها ستعقدُ خلال الأيام القليلة القادمة المزيد من جلسات المشاورات مع ممثلين عن جهات متعددة من أصحاب المصلحة في السودان.

وقُتل 3 متظاهرين، يوم الإثنين، خلال قمع قوات الأمن احتجاجات جديدة خرجت في العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى؛ للمطالبة بالحكم المدني.