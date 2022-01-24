إدانة عربية لهجمات الحوثي ضد السعودية والإمارات.. ومطالب بتحرك دولي

أعربت دول عربية، يوم الإثنين، عن إدانتها للهجمات التي تشنها ميليشيات الحوثي في اليمن، ضد السعودية والإمارات، وشددت على ضرورة وجود تحرك دولي لوقف تلك الهجمات.

وقالت وزارة الخارجية المصرية إن القاهرة ”تدين وتستنكر مواصلة ميليشيا الحوثي لهجماتها الإرهابية صوب أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي كان آخرها باتجاه محافظتي ظهران الجنوب وأحد المسارحة، وكذا تلك التي قامت بها تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة“.

وأضاف البيان الذي نشرته الوزارة عبر حسابها في فيسبوك، أن ”استمرار ميليشيا الحوثي في هذه الهجمات الجبانة تجاه الدولتين الشقيقتين، يعد تهديدا صريحا لأمنهما واستقرارهما، وسلامة مواطنيهما والمقيمين على أراضيهما، فضلا عن ما تمثله تلك الهجمات من انتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي“.

وجددت القاهرة ”تضامنها الكامل“ مع السعودية، والإمارات، ”ودعمها لكل ما تتخذه الدولتان الشقيقتان من إجراءات للتصدي لتلك الهجمات الإرهابية الجبانة، وصون أمنهما واستقرارهما“.

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن ”إدانتها واستنكارها بشدة، الهجمات الغادرة التي شنتها ميليشيا الحوثي الإرهابية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة“.

ووصفت الوزارة في بيان لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني، تلك الهجمات، بأنها ”عدوان إرهابي آثم يستهدف حياة الأبرياء والآمنين والأعيان المدنية في البلدين الشقيقين، ويتنافى مع القانون الإنساني الدولي والقوانين الدولية“.

وأكدت الوزارة ”وقوف مملكة البحرين إلى جانب السعودية والإمارات ودعمهما في كل الإجراءات المتخذة للمحافظة على أمنهما واستقرارهما وضمان أمن وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيهما“.

ودعت ”المجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة في مواجهة استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في اعتداءاتها الإرهابية الغادرة مهددة أمن المنطقة واستقرارها“.

وأعربت الكويت ،أيضا، عن ”إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الإرهابية الجبانة التي شنتها ميليشيا الحوثي بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية ضد المدنيين والأهداف المدنية“ في السعودية والإمارات.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية في البلاد (كونا)، إن ”استمرار استهداف ميليشيا الحوثي المدنيين والمناطق المدنية، وإصرارهم على تحدي المجتمع الدولي، وانتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني، وتعمدهم الإضرار بأمن دول المنطقة واستقرارها، يؤكد خطورة سلوك هذه الميليشيات“.

وشدد البيان الكويتي على ”الحاجة الملحة لتحرك المجتمع الدولي لا سيما مجلس الأمن لوضع حد لهذا السلوك العدواني بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين“.

وأكدت الكويت ”وقوفها الكامل إلى جانب السعودية والإمارات وتأييدها لكل ما تتخذانه من خطوات للحفاظ على أمنهما واستقرارهما“.

بدورها، دانت وزارة الخارجية الأردنية، إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخين بالستيين، صباح الإثنين، باتجاه الإمارات.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول، ”إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذا العمل الإرهابي الجبان الذي يشكل خرقا صارخا للقانون الدولي“، بحسب بيان صادر عن الوزارة.

وأكد البيان ”تضامن ووقوف المملكة المطلق إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها الشقيق“.

وكان المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش، قال أمس الأحد، إن هناك إجماعا عربيا على مشروع القرار الإماراتي في الجامعة العربية بتصنيف جماعة الحوثي تنظيما إرهابيا.

وكتب قرقاش في تغريدة على تويتر ”إجماع عربي ودون تحفظ أي دولة، على مشروع القرار الإماراتي في الجامعة العربية، والذي يطالب بتصنيف الحوثي تنظيما إرهابيا“.

وأضاف ”هذا هو الموقف العربي الأصيل الذي يقف ضد العدوان على الإمارات، ويعري أصوات النشاز المدفوعة بأجندات خارجية، القرار يمثل إنجازا إيجابيا للدبلوماسية الإماراتية“.