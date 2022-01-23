لقاء فلسطيني إسرائيلي جديد يبحث "قضايا سياسية"

التقى وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ، يوم الأحد، ‏وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، لأول مرة منذ تسلم الأخير لمنصبه في الحكومة الإسرائيلية.

وكتب الشيخ عبر ”تويتر“، ‏“التقيت، مساء اليوم الأحد، وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، وتباحثنا بعدة قضايا سياسية ومسائل ثنائية“.

وأشار إلى أنه أكد ”ضرورة وجود أفق سياسي بين الطرفين يرتكز على الشرعية الدولية“.

وبعد انتهاء الاجتماع، قال وزير الشؤون المدنية الفلسطينية الشيخ، في تغريدة أخرى، أنه ”سيتم الإعلان، غدًا، عن 500 اسم لعائلات فلسطينية حصلت على الهويات الفلسطينية“.

وفي وقت سابق، وتحت بند إصدار أول، قالت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، إن ”وزير الخارجية الإسرائيلية يائير لابيد، التقى مع المسؤول الفلسطيني الكبير حسين الشيخ“، مبينة أنه ”خلال الاجتماع بين الطرفين يتم طرح قضايا سياسية“.

ونقلت الصحيفة عن مصدر فلسطيني رفيع، قوله إنه ”تم إبلاغ رئيس الوزراء نفتالي بينيت، مسبقًا بالاجتماع، كما تم إبلاغ وزير الدفاع بيني غانتس بالاجتماع بين الاثنين، قبل وقت قصير من بدئه“.

وبينت، أن اللقاء مع الوزير الفلسطيني، يأتي بعد أسابيع قليلة، من لقاء عقده لابيد مع رئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج.

ولفتت إلى أن ”حسين الشيخ، يعتبر من أقوى الرجال في القيادة الفلسطينية، وأحد خلفاء الرئيس محمود عباس المحتملين“.

وأشارت الصحيفة إلى أنه ”منذ وفاة كبير المفاوضين صائب عريقات، أصبح الشيخ الممثل الرئيس للسلطة الفلسطينية، الذي يقود علاقاتها الدولية مع كبار المسؤولين من جميع أنحاء العالم، خاصة في الغرب“.

وبينت ”يديعوت أحرونوت“ أن اللقاء جاء أيضًا بعد شهر، من استضافة وزير الدفاع بيني غانتس، الرئيس الفلسطيني محمود عباس في منزله الواقع بمدينة تل أبيب، حيث ناقش الطرفان مختلف القضايا الأمنية والمدنية المدرجة على جدول الأعمال.

وبعد الاجتماع، كتب الشيخ، والذي كان من بين الحاضرين في منزل وزير الدفاع الإسرائيلي غانتس، في تغريدة، أن ”الاجتماع كان الفرصة الأخيرة قبل الانفجار والدخول في طريق مسدود“.

في حين وافق الوزير غانتس، بعد الاجتماع، على الترويج لسلسلة من إجراءات بناء الثقة، ومنها دفع مدفوعات ضرائب للسلطة الفلسطينية بقيمة 100 مليون شيكل، إضافة إلى منحها 600 تصريح لكبار رجال الأعمال الفلسطينيين.

كما بحث كل من الرئيس عباس، ووزير الدفاع غانتس، الموافقة على مخططات بناء فلسطينية إضافية في المناطق المحظور البناء فيها للفلسطينيين في الضفة الغربية، وفق الصحيفة العبرية.