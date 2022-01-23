إصابات جديدة بكورونا بين الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل

أعلن نادي الأسير الفلسطيني اليوم الأحد، تسجيل عدد جديد من الإصابات بكورونا بين المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وقال النادي في بيان إن 10 أسرى على الأقل أصيبوا بفيروس كورونا في سجن (ايشل-بئر السبع) من بينهم الأسير نائل البرغوثي، حسب وكالة ”رويترز“.

وأوضح البيان أن البرغوثي البالغ من العمر 65 عاما أمضى في السجن 34 عاما متواصلة قبل أن يفرج عنه في عام 2011 في إطار صفقة التبادل التي تمت بين حركة حماس وإسرائيل وأعادت إسرائيل اعتقاله في عام 2014.

وقال النادي إن إسرائيل أعادت الحكم السابق للبرغوثي وهو المؤبد و18 عاما.

ولم يصدر بعد بيان من مصلحة السجون الإسرائيلية أو الجهات المعنية الإسرائيلية عن الإصابات الجديدة.

وتشير إحصائيات نادي الأسير إلى أن إسرائيل تحتجز في سجونها حوالي ”4600 أسير منهم 160 طفلا و33 أسيرة“.

وذكر النادي أن ”الأسرى في سجون الاحتلال تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا، وذلك بعد ضغوط ومطالبات محلية ودولية واسعة جرت مع تصاعد عدد الحالات بين صفوف الأسرى العام الماضي“.

ويوم الجمعة الماضي، حمّلت السلطة الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية مسؤولية الحياة عن أسير فلسطيني مريض، بعد رفضها السماح بزيارة مسؤولين في السلطة له.

وقال وزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ، إن ”الحكومة الإسرائيلية رفضت طلبًا تقدمت به رسميًا لزيارة الأسير ناصر أبو حميد للاطمئنان عليه“.

وأضاف في تغريدة له عبر حسابه على ”تويتر“: ”نحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياته، ونطالب المؤسسات الدولية الرسمية والأهلية بالضغط على إسرائيل من أجل إطلاق سراحه للعلاج“.