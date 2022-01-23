بتحريض مقربين من إيران.. ضجة واسعة في العراق بسبب "أشباح الصحراء"

تعيش الأوساط السياسية والشعبية في العراق، على وقع تغذية إعلامية تتحدث عن تشكيل مسلح يُسمّى ”أشباح الصحراء“، بعد عودة التشكيل إلى واجهة الأحداث في البلاد مرة أخرى، فيما أوضحت الحكومة العراقية بشكل رسمي حقيقة الأمر برمته.

وتقول التغذية الإعلامية، التي تبثها وسائل إعلام مقربة من إيران، إن ”أشباح الصحراء“ اسم لقوات عسكرية جديدة في العراق، يتركز وجودها في محافظة الأنبار، كبرى مدن البلاد، تم تدريبها وإعدادها تحت إشراف قوات أجنبية بعد أن جرى اختيارها بعناية فائقة من أفراد يدينون بالولاء السياسي لرئيس تحالف ”تقدم“، رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، والسياسيين المنضوين تحت قيادته.

وتتحدث وسائل الإعلام تلك، عن تسلّم التشكيل أسلحة حديثة ”خفيفة ومتوسطة“ أمريكية الصنع بدعم من بعض الدول، لخلق توازن نوعي للقوى في العراق، مبينة أن عناصر التشكيل بدأوا بالانتشار قبل أيام، بجانب الكرخ في العاصمة بغداد، لحماية مقار الأحزاب السنية، قبل تعرضها إلى هجمات يُعتقد أن الفصائل المسلحة تقف وراءها.

وانتشرت لافتات ترحيبية في مدخل أبو غريب ببغداد للترحيب بوصول هذه القوات لبغداد، حيث تم كتابة عبارة ”أهالي أبو غريب يرحبون بأشباح الصحراء“.

وظهر الحديث عن التشكيل المفترض، لأول مرة، في العام 2019، حيثُ اتهمت قيادات في الحشد آنذاك الولايات المتحدة بتدريب التشكيل، للعمل تحت إمرتها، وأشارت تقارير صحفية إلى أن واشنطن، تسعى إلى إحلال تلك القوة، محل قوات ”الصحوات“، التي تمكنت من دحر تنظيم ”القاعدة“ العام 2008.

ولغاية الآن، لم يظهر وجود حقيقي للتشكيل، سواء من خلال مقاطع مصورة، أو جهة سياسية تتبناه بشكل واضح أو تسريب أسماء قادته، فيما تقول الحكومة العراقية، إن هناك تهويلًا يسعى إلى إحداث الرعب والخوف، لتحقيق مآرب سياسية.

وقال مشرق عباس المستشار السياسي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، إن ”فلول داعش المتخفين لا يهزون أمن البلاد، ولن يستطيعوا النيل من المدن العراقية الآمنة“.

وأضاف أن ”مجموعة من فلول داعش الهاربين المتخفين في الكهوف، لا يهزون أمن العراق وثقة قواتنا البطلة، ولن ينالوا من مدننا الآمنة مهما حاولوا“، مشيرًا إلى أن ”‏من يحاول أن يهز الأمن هو من يريد إرهاب الناس ببياناته وتصريحاته غير المهنية، وإما أن يكون هو مرعوبًا وذلك شأنه، أو أن له اهدافًا على حساب الوطن وذلك شأننا“.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بعدد من الهاشتاغات، عن ذلك التشكيل، إذ بدت منظمة من فصائل مسلحة، اعتادت إطلاق الحملات الإعلامية، بمشاركة مدونين معروفي التوجهات، وقربهم من الفصائل المسلحة، حيث طالب المغردون بالتصدي للتشكيل، ومنعه من دخول العاصمة بغداد، وملاحقة عناصره في محافظة الأنبار.

واعتبر آخرون، وجود التشكيل مقدمة لإنشاء ”الإقليم السني“، بدعم من الولايات المتحدة، عبر استثمار الأوضاع المتردية، مثل الإرباك الحاصل في مدينة الحسكة السورية، عقب هروب عدد من عناصر ”داعش“.

من جهته، اعتبر تحالف ”تقدم“، تلك الأحاديث قصة مفبركة يستفيد منها الخارجون عن القانون، حيثُ قال سياسي مقرب من الحلبوسي، عبر وسائل إعلام تابعة للحزب إن ”أشباح الصحراء قصة مفبركة هدفها خداع البسطاء من الناس، وإيهامهم بوجود قوات شبيحة طائفية منتشرة في الصحراء، وهي قصة مثيرة للسخرية“.

وأعرب عن خشيته من أن تكون هناك ”نوايا عبثية وراء هذه القصة المفبركة، وإشاعة فوضى يستفيد منها المسلحون خارج اطار الدولة“.

وأضاف السياسي، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن ”هناك عملًا ممنهجًا لإشاعة الرعب بين أبناء الشعب العراقي، للتغطية على مخططات مشبوهة“، مؤكدًا أن ”أفراد المجتمع بشكل عام، والمحافظات المحررة بشكل خاص، لن تنطلي عليهم مخططات وسيناريو 2014، ولن يسمحوا للإرهاب بأن يزعزع استقرار مدنهم أو يهدد استقرارهم الاجتماعي“.

ومنذ أيام، شهدت العاصمة بغداد سلسلة حوادث أمنية، مثل استهداف المقار الحزبية، ومحاولة اغتيال بعض الشخصيات، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع، بعد هدوء نسبي عاشته المدينة عدة سنوات.