"رويترز": 4 مقترحات كويتية لنزع فتيل الأزمة بين لبنان والخليج

قالت مصادر دبلوماسية لرويترز، اليوم الأحد، إن المقترحات التي قدمها وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح للبنان بهدف نزع فتيل الأزمة مع بعض دول الخليج، تشمل الالتزام باتفاق الطائف، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن، وإجراء الانتخابات في موعدها.

وأضافت المصادر، أن المقترحات شملت أيضا تشديد الرقابة على الصادرات للخليج، لمنع تهريب المخدرات والتعاون بين الأجهزة الأمنية.

وأكد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الإثنين، أن بلاده ترحب بأي تحرك عربي من شأنه إعادة العلاقات الطبيعية بين دول الخليج وبيروت.

جاء ذلك ردا على مبادرة قدمها وزير الخارجية الكويتي، خلال لقائه الرئيس عون، وتهدف إلى إعادة ”بناء الثقة“ مع لبنان.

وقال الرئيس ميشيل عون خلال استقباله وزير الخارجية الكويتي، إن ”لبنان يرحب بأي تحرك عربي من شأنه إعادة العلاقات الطبيعية بين لبنان ودول الخليج العربي“.

وأضاف في تصريحاته التي نقلها موقع الرئاسة اللبنانية، أن ”أفكار مبادرة لإعادة بناء الثقة، التي نقلها الوزير الكويتي، ستكون موضع تشاور لإعلان الموقف المناسب منها“.

وشدد الرئيس اللبناني على أن ”هناك حرصا لبنانيا ثابتا على المحافظة على أفضل العلاقات بين لبنان والدول العربية“، وأن بيروت ”ملتزمة بتطبيق اتفاق الطائف وقرارات الشرعية الدولية والقرارات العربية ذات الصلة“.

وكان وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، أعلن في وقت سابق من يوم الأحد، أنه قدم ”مقترحات“ للرئيس اللبناني ميشال عون؛ من أجل ”بناء الثقة“ مجددا، مع بيروت.

وقال الشيخ أحمد الصباح، في مؤتمر صحفي، بعد لقائه الرئيس عون، في قصر بعبدا، يوم الأحد: ”أحمل رسالة كويتية خليجية عربية ودولية كإجراءات وأفكار مقترحة لبناء الثقة مجددا مع لبنان“.

وأضاف الوزير الكويتي في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية: ”هم الآن في صدد دراستها (المقترحات)، وإن شاء الله يأتينا الرد قريبا“.

وتابع: ”طالبنا بألّا يكون لبنان منصة لأي عدوان لفظي أو فعلي، وأن يكون عنصرا متألقا وأيقونة مميزة في المشرق العربي“، مشددا على أن لبنان ”ساحة أمل للجميع وليس منصة عدوان“.

وشدد على أنه ”لا توجه للتدخل“ في شؤون لبنان.