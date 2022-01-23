حماس تتبرأ من تصريحات الزهار المؤيدة لهجمات الحوثيين: "لا تعبر عن موقفنا"

تبرأت حركة حماس، يوم الأحد، من التصريحات التي أطلقها القيادي بصفوفها محمود الزهار، ودافع فيها عن الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي ضد دول الخليج، معتبرة أنها ”مخالفة لسياسة الحركة“.

وقالت الحركة في بيان صدر عنها، الأحد: ”تعقيبا على التصريحات التي صدرت في الأيام الماضية، وما أطلق في ساحتنا الفلسطينية من هتافات ضد دول عربية وخليجية، نؤكد أن ذلك لا يعبر عن موقفنا“.

وأضاف البيان الذي نشرته وسائل إعلام فلسطينية، أن ”هذه المواقف لا تعبر عن سياسات الحركة المعروفة والثابتة في عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والنأي بالنفس عن الصراعات والنزاعات بينها، وضرورة تجنب كل ما من شأنه تمزيق صف الأمة ووحدتها، والإضرار بأمنها واستقرارها“، داعية إلى ”تجنيب الشعب الفلسطيني أي صراعات أخرى“.

وكان الزهار قد دافع عن الهجمات التي تشنها ميليشيات الحوثي في اليمن، ضد دول الخليج، والتي كان آخرها استهداف منشآت مدنية في دولة الإمارات أسفر عن مقتل 3 أشخاص.

واعتبر عضو المكتب السياسي لحركة حماس، في تصريحات لقناة الميادين، الجمعة، أن الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي على السعودية والإمارات ”مشروعة“ و“دفاع عن النفس“.

ووصف الزهار عمليات تحالف دعم الشرعية في اليمن بأنها ”عدوان“، مضيفا أن ”هناك تشابها بين العدوان على اليمن، وعدوان الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين“، وفق تعبيره.

في السياق، نظمت حركة الجهاد الإسلامي وفصائل أخرى مقربة من إيران، مسيرة في قطاع غزة السبت، تخللها رفع صور لقائد ميليشيا الحوثي، والجنرال الإيراني الراحل قاسم سليماني.

كما تخللت المسيرة عبارات مسيئة للسعودية، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن بين الفصائل الفلسطينية التي شاركت في هذه المسيرة إلى جانب حركة الجهاد الإسلامي، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وكتائب المجاهدين، وجميعها قوى مقربة من إيران وتتلقى تمويلا منها.

يذكر أن حركة فتح، استنكرت على لسان الناطق باسمها حسين حمايل، تصريحات محمود الزهار.

وقال حمايل في تصريح لـ“إرم نيوز“، أمس السبت، إن ”الشعب الفلسطيني بأكمله ضد هذه التصريحات، وضد إغراق الفلسطينيين في مواقف الهدف منها هو أجندات حزبية، وشخصية، وتمويلية“.

وأضاف أن ”محمود الزهار بهذا التصريح يخرج عن السياسة الفلسطينية التي اتفق عليها الكل الفلسطيني فيما يتعلق بتجنيب القضية الدخول في أي نفق مظلم“.