مجلس السيادة السوداني: تعديل الوثيقة الدستورية أمر يفرضه الواقع

أكد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، العميد الطاهر أبو هاجة، يوم السبت، أن القرارات الأخيرة ستسهم في ملء الفراغ الدستوري، وأن تعديل الوثيقة الدستورية – الحاكمة للمرحلة الانتقالية – أمر تمليه ظروف الواقع السياسي الحالي.

وقال ”أبو هاجة“ وفقًا لما نقلته الوكالة السودانية للأنباء، إنه ”من الأفضل في الفترة الانتقالية أن يتم التركيز على حقيقة مفادها، كيف تحكم الفترة الانتقالية وليس من يحكم فيها؟“.

وأضاف المستشار الإعلامي للمجلس قائلا: ”نتوقع من كل الوساطات الدعم الحقيقي للتحول الديمقراطي نحو الحكم المدني واستعداد جاد لانتخابات دونما إرهاق للبلاد فيما لا جدوى منه“.

وأكد أن العسكريين أكثر الناس حرصا على الدولة المدنية والتحول الديمقراطي، لافتا إلى أن ”رأس الأمر السياسي كله مع التوافق الوطني وهو القاعدة الصلبة التي يبنى عليها كل مستقبلنا“.

وأصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، الخميس الماضي، قرارا بتعيين 15 وزيرا، مكلفين بإدارة مهام الحكومة، وسط استمرار الاحتجاجات الرافضة لحكم العسكريين والمطالبة بالحكم المدني.

وأفاد بيان عن مجلس السيادة الانتقالي في السودان، يوم الخميس، بأن المجلس اتفق مع وفد أمريكي على إجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية لتواكب التطورات الحالية في البلاد.

ومنذ أكثر من شهرين لا توجد حكومة تنفيذية في السودان؛ بسبب الأزمة السياسية التي دخلت فيها البلاد بعد إعلان قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، في 25 أكتوبر/تشرين الأول، حالة الطوارئ وحل حكومة رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك.

وفشل رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك، الذي استقال من منصبه، في تشكيل حكومة عقب الاتفاق السياسي الذي وقعه مع عبدالفتاح البرهان، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في محاولة تهدف إلى تهدئة الشارع السوداني وحدوث وفاق سياسي؛ ما اضطره إلى تقديم استقالته من رئاسة الوزراء في وقت لاحق.

وقتل ما لا يقل عن 7 متظاهرين، وجُرح العديد أثناء احتجاجات رافضة لحكم العسكريين، يوم الإثنين 17 كانون الثاني الجاري في العاصمة الخرطوم، حيث ارتفع العدد الإجمالي للقتلى خلال الاحتجاجات، منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى أكثر من 70 شخصًا، بحسب لجنة أطباء السودان.