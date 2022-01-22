وسط هتافات مسيئة للسعودية.. متظاهرون يرفعون صور الحوثي وسليماني في غزة‎‎

رفع فلسطينيون في قطاع غزة، مساء اليوم السبت، صوراً لقائد ميليشيا الحوثي عبدالملك الحوثي، والقائد السابق لما يسمى ”فيلق القدس“ في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، وصور الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، خلال تظاهرة خرجت لتأييد الميليشيا الحوثية في غزة.

وأظهرت صور، بثها نشطاء فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي، رفع صور قائد الميليشيا الحوثية، ورموز تابعة لإيران في المنطقة، من قبل عدد من الفلسطينيين الذين شاركوا في هذه المسيرة.

ودعت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية المقربة من إيران لهذه المسيرة التي جابت شوارع وسط مدينة غزة، التي قالت الحركة إنها تأتي ”تضامناً مع اليمنيين“، في حين تخللها رفع صور رموز الميليشيا الحوثية.

وخلال كلمة له، حمل عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، الذي تحدث نيابة عن عدد من فصائل فلسطينية مقربة من إيران شاركت في هذه الوقفة، التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن مسؤولية ما يحدث في اليمن، ودعاه لوقف عملياته العسكرية في اليمن.

ومن بين الفصائل الفلسطينية التي شاركت في هذه المسيرة، إلى جانب حركة الجهاد الإسلامي، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وكتائب المجاهدين، وجميعها قوى مقربة من إيران وتتلقى تمويلاً منها.

وكان القيادي في حركة حماس محمود الزهار دافع عن استهداف ميليشيا الحوثي للمملكة العربية السعودية والإمارات، واعتبرها ”دفاعاً عن النفس“.

ووصف الزهار، في تصريحات لقناة ”الميادين“ الموالية لإيران، عمليات تحالف دعم الشرعية في اليمن بأنها ”عدوان“، مضيفًا أن ”هناك تشابهاً بين العدوان على اليمن وعدوان الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين“، وفق تعبيره.

ولاقت هذه التصريحات تنديداً من حركة فتح، التي عبرت عن استنكارها لهذه التصريحات واعتبرتها تصريحات لأهداف حزبية وتمويلية، وزج للقضية الفلسطينية لصالح أهداف ضيقة.

وقال الناطق باسم فتح حسين حمايل، في وقت سابق لـ“إرم نيوز“، إن ”الشعب الفلسطيني بأكمله وحركته ضد هذه التصريحات، وضد إغراق الفلسطينيين في مواقف الهدف منها أجندات حزبية وشخصية وتمويلية“.

وتابع حمايل: ”موقفنا كحركة فتح واضح، فنحن مع إرادة الحكومات والشرعيات في أي مكان، ومثل هذه التصريحات لا تمثل الشعب الفلسطيني“.