هل تنجح حكومة تسيير الأعمال في تهدئة الشارع السوداني؟

تباينت الآراء في السودان حول قدرة حكومة تسيير الأعمال على تهدئة غضب الشارع.

وأصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، الخميس الماضي، أوامره بتعيين 15 وزيرا، مكلفين بإدارة مهام الحكومة، وسط استمرار الاحتجاجات الرافضة لحكم العسكر والمطالبة بالحكم المدني.

ومنذ أكثر من شهرين لا توجد حكومة تنفيذية في السودان؛ بسبب الأزمة السياسية التي دخلت فيها البلاد بعد إعلان قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، في 25 أكتوبر/ تشرين الأول، حالة الطوارئ وحل حكومة رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك.

خطوة مهمة

ورأى القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير، التوم هجو، أن السودان يعاني من فراغ تنفيذي انعكس بشكل مباشر على عدد من مناحي الحياة، وقال إن تشكيل حكومة تسيير أعمال خطوة مهمة وموفقة في هذا التوقيت.

وطالب هجو في حديث لـ“إرم نيوز“ الأحزاب السياسية في البلاد بإفساح المجال للكفاءات الوطنية المستقلة من أجل قيادة السودان خلال المرحلة المقبلة، وتفرغ الأحزاب للاستعداد للانتخابات، وأكد ”الدعم اللامحدود لكل أبناء السودان من الكفاءات المستقلة غير الحزبية“.

وفشل رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك، الذي استقال من منصبه، في تشكيل حكومة عقب الاتفاق السياسي الذي وقعه مع عبدالفتاح البرهان، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في محاولة تهدف إلى تهدئة الشارع السوداني وحدوث وفاق سياسي؛ ما اضطره إلى تقديم استقالته من رئاسة الوزراء في وقت لاحق.

عودة العسكر

وقال المحلل السياسي، حسن الساعوري، لـ ”إرم نيوز“، إن ”الشارع السوداني يطالب بذهاب العسكر، ولا أظن أن تشكيل حكومة تسيير مهام قد تؤدي إلى تهدئته“، ورأى أن ”الهدف منها تسيير المهام الحكومية، وأن الشارع لا يهمه ذلك، وما يعنيه هو عودة العسكر إلى الثكنات“.

وقتل ما لا يقل عن 7 متظاهرين، وجُرح العديد أثناء احتجاجات رافضة لحكم العسكريين، الإثنين الماضي في الخرطوم، حيث ارتفع العدد الإجمالي للقتلى خلال الاحتجاجات، منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى أكثر من 70 شخصًا، بحسب لجنة أطباء السودان.

مطلب واضح

بدوره، استبعد المحلل السياسي إسماعيل الحاج موسى، مساهمة تشكيل حكومة تسيير مهام في تهدئة الشارع، وقال إن ”الشارع مطلبه واضح، وهو تسليم الحكومة للمدنيين وإبعاد العسكر من السلطة“.

وأضاف موسى لـ“إرم نيوز“، أن ”من تم تكليفهم بمهام تسيير الحكومة غير معروفين وتنقصهم الخبرة لتولي هذه المهمة“، ورأى أن الشارع سيستمر في مسيراته الاحتجاجية إلى حين الوصول إلى مطلبه.

تجربة فاشلة

وفي السياق ذاته، قال الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني، شريف محمد عثمان، إن ”المقاومة الجماهيرية في الشارع السوداني ضد الانقلاب ستتواصل حتى إسقاطه“.

وأضاف عثمان لـ“إرم نيوز“، أن ”عبدالفتاح البرهان لديه تجربة سابقة فشلت في تهدئة الشارع من خلال الاتفاق السياسي الذي وقعه مع حمدوك“.

وأشار عثمان إلى أن ”الشارع استمر في احتجاجه حتى سقط الاتفاق السياسي واستقال حمدوك، لذلك فإن تشكيل حكومة تسيير مهام لن تكون حلا في تهدئة الشارع السوداني“.