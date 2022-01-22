فتح تستنكر تصريحات حماس المؤيدة لاستهداف الحوثيين دول الخليج

استنكرت حركة فتح، اليوم السبت، تصريحات لعضو المكتب السياسي لحركة حماس محمود الزهار، دافع فيها عن استهداف ميليشيات الحوثيين في اليمن دول الخليج العربي.

وقال الناطق باسم فتح، حسين حمايل، إن ”الشعب الفلسطيني بأكمله ضد هذه التصريحات، وضد إغراق الفلسطينيين في مواقف الهدف منها هو أجندات حزبية، وشخصية، وتمويلية“.

وأضاف حمايل، في تصريح خاص لـ ”إرم نيوز“ أن ”محمود الزهار بهذا التصريح يخرج عن السياسة الفلسطينية التي اتفق عليها الكل الفلسطيني فيما يتعلق بتجنيب القضية الدخول في أي نفق مظلم“.

واعتبر أن ”مثل هذه التصريحات تمثل خسارة كبيرة للشعب الفلسطيني، وتحيّد النظر عن القضية الأساسية للفلسطينيين، والمتمثلة في الخلاص من الاحتلال الإسرائيلي“.

وتابع حمايل أن ”موقفنا كحركة فتح واضح، فنحن مع إرادة الحكومات والشرعيات في أي مكان، ومثل هذه التصريحات لا تمثل الشعب الفلسطيني“.

وأكد أن ”حماس اعتادت على الخروج بمثل هذه التصريحات الجدلية عندما يكون هناك استحقاق للمصالحة الفلسطينية“.

واستطرد حمايل: ”حذّرنا من عدم رغبة حماس في إتمام المصالحة، حيث تقدم مصالحها الحزبية على حساب أبناء شعبنا الفلسطيني، ومشروعه الوطني“.

وأشار إلى أن ”تهرّب حماس من المصالحة ظهر جليًا في تصريحات قيادات الحركة الأخيرة“، لافتًا إلى أن ”هجوم حماس على فتح، والسلطة الفلسطينية، يأتي من أجل إضعاف أي جهد سيؤدي لإنهاء الانقسام“.

وأمس الجمعة، دافع القيادي في حماس محمود الزهار، عن الهجمات التي تشنها ميليشيات الحوثيين في اليمن ضد دول الخليج، والتي كان آخرها استهداف منشآت مدنية في دولة الإمارات، أسفر عن مقتل 3 أشخاص.

وأشار الزهار، في حديثه لقناة ”الميادين“، إلى أن الهجمات التي تشنها ميليشيات الحوثيين على السعودية، والإمارات، ”مشروعة“، و“دفاع عن النفس“، وفق تعبيره.

ووصف ”الزهار“ عمليات تحالف دعم الشرعية في اليمن بأنها ”عدوان“، مضيفًا أن ”هناك تشابهًا بين العدوان على اليمن، وعدوان الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين“، بحسب وصفه.

واعتبر أن ”من حق المعتدى عليه أن يرد، ودول الخليج العربي تدفع ثمن سياساتها“.

الجدير ذكره، أن حركة حماس ترتبط بعلاقة جيدة بميليشيات الحوثيين في اليمن، وسبق أن التقى عضو ما يسمى ”المجلس السياسي الأعلى“ للحوثيين محمد علي الحوثي، بـ“معاذ أبو شمالة“ ممثل حماس في اليمن، منتصف العام الماضي.