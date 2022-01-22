ميقاتي يستقبل وزير خارجية الكويت في بيروت

قال مكتب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في بيان إنه سيستقبل وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح في بيروت، اليوم السبت، وفق ما أوردته ”رويترز“.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر، طردت الكويت، والسعودية، والبحرين، دبلوماسيين لبنانيين، وسحبت سفراءها من بيروت في أعقاب تصريحات أدلى بها وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي تنتقد التدخل العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن.

وفي الـ 28 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، دعا ميقاتي إلى حوار وطني في بلاده، من أجل تحسين العلاقات مع البلدان العربية، لا سيما دول الخليج.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، دعوة ميقاتي، إلى ”التفاهم الداخلي من خلال طاولة حوار لتمتين علاقات لبنان مع الدول العربية، لا سيما دول الخليج، وعدم الإساءة إليها أو التدخل في شؤونها الداخلية“.

وشكل ميقاتي حكومة، في سبتمبر/ أيلول، بهدف التفاوض على برنامج دعم من صندوق النقد الدولي، وبدء التعافي الاقتصادي.

لكنه لم يتمكن من عقد أي اجتماع لمجلس الوزراء، منذ الـ12 من تشرين الأول/ أكتوبر، وسط مطالب من حزب الله، وحركة أمل، بالحد من التحقيق في الانفجار الدامي في بيروت، في آب/ أغسطس 2020.

وكان ميقاتي قد قال، في الـ 5 من يناير/ كانون الثاني الجاري، إن انتقاد زعيم جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران للسعودية لا يخدم المصلحة الوطنية، ولا يمثل الموقف الرسمي للبلاد.

ووجه زعيم حزب الله حسن نصر الله اتهامات للسعودية.