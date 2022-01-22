المرصد: تصاعد المواجهات وتزايد القتلى بعد هجوم داعش على سجن غويران

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بتصاعد حدة المواجهات وارتفاع عدد القتلى في الهجوم المستمر لليوم الثالث على التوالي، والذي نفذه عناصر تنظيم داعش على سجن غويران شمال شرق سوريا.

وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن، في تصريح له، إن ”الجهات العسكرية لم تسيطر على سجن غويران ولا صحة للأخبار عن السيطرة على الأحياء المجاورة للسجن، وإنه تم القضاء على جميع عناصر “داعش” الذين ما زالوا فارين وقد يكونوا ابتعدوا عن تلك المنطقة“.

وأضاف قائلاً: ”لا أعلم كيف تمت العملية ومن أعطى السلاح وسهل لعناصر تنظيم “داعش” كي يتمكنوا من تنفيذ هذه العملية الأكبر على الإطلاق منذ انهيار التنظيم“.

وذكر أن أكثر من 150 عنصرا من سجناء داعش ما زالوا فارين من سجن غويران في ظل استمرار السيطرة الكاملة على مبانيه من قِبل عناصر التنظيم الذين يتخذون العشرات من العاملين في السجن رهائن لديهم.

وأشار إلى أن ”قوات سوريا الديمقراطية وقوات مكافحة الإرهاب، بدعم من التحالف الدولي، تقوم بالبحث عن عناصر التنظيم في الأحياء المحيطة بالسجن“، لافتا إلى أنه ”كان هناك قصف من طائرة أمريكية على مبنى يعتقد أن فيه عناصر من التنظيم“.

ونوه إلى أن نحو 45 قتيلا من عناصر داعش سقطوا خلال المواجهات إلى جانب 28 عنصرا من القوات الكردية، مؤكدا أن سجن غويران محاصر بشكل كامل من قِبل قوات سوريا الديمقراطية.

وكان عناصر التنظيم قد هاجموا ليل الخميس الجمعة سجن غويران الكبير في مدينة الحسكة، الذي يضم آلافا من عناصر التنظيم.

من جانبه، قال مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، فرهاد شامي، إن ”الوضع الاستثنائي مستمر في السجن ومحيطه، وحاليا هناك اشتباكات في الجهة الشمالية لمحيط السجن“.

وتبنى تنظيم داعش عبر وكالة أعماق، على تطبيق تليغرام، ”الهجوم الواسع“ على السجن، بهدف ”تحرير الأسرى المحتجزين بداخله“، مشيرا إلى أن ”الاشتباكات مازالت جارية في محيط السجن وأحياء أخرى“.

وتضم السجون الواقعة في المناطق الواسعة التي يسيطر عليها الأكراد في شمال سوريا نحو 12 ألف متشدد من نحو خمسين جنسية، وفق السلطات الكردية.

واندلعت الحرب في سوريا في آذار/مارس 2011 إثر قمع تظاهرات مؤيدة للديمقراطية، وباتت أكثر تشعبا على مر السنوات، وشاركت فيها قوى إقليمية ودولية، وشهدت تصاعدا لنفوذ المتشددين.