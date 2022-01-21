إسرائيل تمنع وزيرا فلسطينيا من زيارة الأسير ناصر أبوحميد

حمّلت السلطة الفلسطينية، الجمعة، الحكومة الإسرائيلية مسؤولية الحياة عن أسير فلسطيني مريض، بعد رفضها السماح بزيارة مسؤولين في السلطة له.

وقال وزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ، إن ”الحكومة الإسرائيلية رفضت طلبًا تقدمت به رسميًا لزيارة الأسير ناصر أبو حميد للاطمئنان عليه“.

وأضاف في تغريدة له عبر حسابه على ”تويتر“: ”نحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياته، ونطالب المؤسسات الدولية الرسمية والأهلية بالضغط على إسرائيل من أجل إطلاق سراحه للعلاج“.

الحكومة الاسرائيليه ترفض طلبا تقدمت به رسميا لزيارة الاسير ناصر ابو حميد للاطمئنان عليه . ونحن نحمل اسرائيل المسؤولية الكامله عن حياته.ونطالب المؤسسات الدوليه الرسمية والاهلية بالضغط على اسرائيل من اجل اطلاق سراحه للعلاج. — حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) January 21, 2022

وفي وقت سابق الجمعة، قال ناجي أبو حميد شقيق الأسير المريض ناصر أبو حميد، إن الوضع الصحي لناصر ما زال خطيراً، ويبقيه الأطباء في حالة تنويم، نظراً لعدم قدرة جسده على إخراج السوائل التي تتجمع في رئتيه.

وأضاف أن ”الأطباء في مستشفى برزلاي في مدينة عسقلان سيقررون خلال الساعات القادمة كيفية علاج تجمع السوائل في رئتي ناصر“.

وأشار إلى أن الأطباء في مستشفى ”برزلاي“، أبلغوه، قبل ثلاثة أيام أن رئتيه تعملان بنسبة 30%، وهو في حالة تنويم، لأن أي جهد قد يؤثر على أدائهما.

وذكر نادي الأسير الهيئة الرسمية التابعة للسلطة الفلسطينية، في وقت سابق، أن الوضع الصحي للأسير أبو حميد تفاقم بشكل كبير، مشيراً إلى أن الأسير أبو حميد دخل غيبوبة، وموضوع تحت أجهزة التنفس الاصطناعي، ويعاني من التهاب خطير في الرئتين.

من جهة أخرى، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، التابعة للسلطة الفلسطينية أيضاً، إن: ”الوضع الصحي للأسير المصاب بالسرطان ناصر أبو حميد، تفاقم ووضعه الصحي في تراجع حاد، حيث ازداد سوءاً بعد البدء بجلسات العلاج الكيماوي له من قبل إدارة السجون الإسرائيلية“.

وأوضحت، ”وصلت مناعة الأسير لدرجة الصفر، وهو متواجد منذ يوم الخميس الماضي في مستشفى برازلاي الإسرائيلي، في وضع مقلق للغاية“.

وكانت الهيئة أعلنت في وقت سابق، أن الأسير يعاني من صعوبة بالمشي وآلام بالجسم، كما أنه يعاني من تبعات عملية استئصال لورم سرطاني على الرئة، خضع لها خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.

ولفتت إلى أن الأسير أبو حميد، عانى من أوجاع وآلام مكان العملية التي أجريت له، ومن صعوبة وضيق بالتنفس، كما تم وضع أنبوب صناعي لمساعدته على التنفس.

ووجهت هيئة الأسرى، مناشدات للجهات الرسمية والشعبية المحلية والدولية بالعمل على بذل الجهود كافة لإطلاق سراح الأسير ناصر أبو حميد، وإعطائه أبسط الحقوق في الحصول على العلاج اللازم قبل فوات الأوان.