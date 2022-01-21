قيادي في حماس يدافع عن هجمات ميليشيا الحوثي على دول الخليج

دافع القيادي في حركة حماس الفلسطينية محمود الزهار عن الهجمات التي تشنها ميليشيات الحوثي في اليمن ضد دول الخليج، والتي كان آخرها استهداف منشآت مدنية في دولة الإمارات أسفر عن مقتل 3 أشخاص.

واعتبر عضو المكتب السياسي لحركة حماس، في تصريحات، اليوم الجمعة، لقناة الميادين، أن الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي على السعودية والإمارات ”مشروعة“ و“دفاع عن النفس“.

ووصف الزهار عمليات تحالف دعم الشرعية في اليمن بأنها ”عدوان“، مضيفًا أن ”هناك تشابهاً بين العدوان على اليمن وعدوان الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين“، وفق تعبيره.

وأضاف معلقاً على الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي ضد السعودية والإمارات بأنه ”من حق المعتدى عليه أن يرد“، في إشارة إلى الميليشيات الحوثية، متابعا أن ”دول الخليج العربي تدفع ثمن سياساتها“، وفق زعمه.

وتابع موجهاً حديثه لميليشيا الحوثي: ”من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، وعليكم الدفاع عن أنفسكم بكل الوسائل“، وفق قوله.

وترتبط حركة حماس بعلاقات قوية مع قادة ميليشيا الحوثي في اليمن، حيث التقى ممثل الحركة في اليمن معاذ أبوشمالة، منتصف العام الماضي، قياديين من ميليشيا الحوثي.

ونشر الإعلام الرسمي الناطق باسم ميليشيات الحوثي في اليمن حينها خبرا عن لقاء جمع بين عضو ما يسمى المجلس السياسي الأعلى للحوثيين محمد علي الحوثي، بمعاذ أبو شمالة.

وتسلم محمد الحوثي ”درع حركة حماس، لما قالوا إنه ”دوره في دعم القضية الفلسطينية“، في حين نقل أبو شمالة للحوثيين ”تقدير الحركة“ لما وصفها بالمبادرات التي أطلقها قائد الميليشيا الحوثية عبد الملك الحوثي، في إشارة للدعوة إلى جمع الأموال للحركة في صنعاء.