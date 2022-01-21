سوريا.. نحو 40 قتيلا خلال اشتباكات بمحيط سجن في الحسكة يضم معتقلي داعش

ارتفعت حصيلة الخسائر البشرية جراء الأحداث العنيفة في سجن غويران ومحيطه ضمن مدينة الحسكة السورية، منذ مساء أمس الخميس، إلى 41 قتيلا، وفق آخر تقارير المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأوضح المرصد أن الحصيلة تشمل 20 قتيلا من قوى الأمن الداخلي وقوات مكافحة الإرهاب وحراس السجن، الذي تديره قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من واشنطن، إضافة إلى 16 قتيلا من تنظيم داعش، و5 مدنيين.

وأفاد المرصد، في تقرير اليوم الجمعة نشره على موقعه الإلكتروني، بأن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود عدد كبير من الجرحى، بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين.

ونقل المرصد عن مصادر قولها إن عشرات السجناء من تنظيم داعش فروا من سجن غويران، وانتشروا في محيط السجن وأحياء قريبة منه، بعد سيطرة سجناء التنظيم على السجن والأسلحة والذخائر التي بداخله، في حين تستمر الاشتباكات بوتيرة عنيفة بين الطرفين إلى الآن.

ويضم سجن غويران نحو 3500 سجين من عناصر وقيادات تنظيم داعش، وهو أكبر سجن للتنظيم في العالم.

وكانت طائرة حربية أمريكية قد شنت غارتين اثنتين على مواقع يتحصن فيها خلايا وسجناء التنظيم في حي الزهور، ومحيط سجن الصناعة بمدينة الحسكة.

وتستمر محاولات القوى العسكرية لاستعادة السيطرة على السجن وتمشيط محيطه، في ظل وجود عشرات السجناء طليقين، بعد أن فروا منه خلال ساعات الليل وفجر اليوم.

كما جرى إلقاء القبض على نحو 100 سجين، بينما فرضت القوى العسكرية حظرا على مداخل ومخارج الحسكة، ومنعت عمليات الخروج والدخول من وإلى المدينة.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية ”قسد“ التي تشرف على السجن قالت، الجمعة، إنها ”أحبطت محاولة فرار جماعية نفذها مرتزقة“ التنظيم في سجن غويران بالحسكة، بعد هجوم أول نفذه المتشددون مساء الخميس، وأدى إلى فرار عدد من السجناء.

وأضافت ”قسد“ أنها ”ألقت القبض على 89 مرتزقاً في محيط السجن“، حيث ”الاشتباكات مستمرة“، بحسب بيان أصدرته.

وأشارت إلى أنها قتلت ”خلال الساعات الأولى“ من صباح الجمعة ”خمسة مهاجمين، بينهم مرتزق من الجنسية الصينية“.

وذكرت أن مسلحي التنظيم الذين نفذوا هجوم الخميس كانوا يختبئون في منازل المدنيين في حي الزهور، القريب من السجن.

وأشارت إلى أن ما وصفته بـ“الظروف الأمنية الاستثنائية“ المستمرة منذ الخميس تشمل ”محيط سجن الحسكة والأحياء القريبة“ منه.

وقالت قسد في بيانها إن ”خلايا التنظيم الإرهابي، التي تتخذ من منازل المدنيين في حيّ الزهور خنادق لها، تطلق النار بشكل مكثف في محاولة لتوجيه رسائل أمل إلى المعتقلين داخل السجن“.

واعتبرت أن ”هذه الخلايا ”تستخدم المدنيين في حيّ الزهور وبعض المناطق في الجهة الشمالية للسجن كدروع بشرية، وسط تقارير ميدانية تتحدث عن تصفية بعض المدنيين الذين عارضوا تلك الخلايا ولم يمتثلوا لأوامرها، بعدم ترك منازلهم واللجوء إلى المناطق الأخرى“.

وشددت قسد على أنها ”تتوخى الدقة والحذر في التعامل مع هذه الظروف، وتبذل قصارى جهدها لحماية المدنيين كمهمة أساسية في تخطيط وتنفيذ أي مخطط عسكري وأمني“.

يذكر أن هذا الهجوم هو الأعنف والأضخم من نوعه منذ القضاء على تنظيم داعش كقوة مسيطرة على الأرض، في آذار/مارس عام 2019.