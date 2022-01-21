عقب هجوم غويران.. تأهب أمني عراقي تحسبا من تسلل عناصر داعش من سوريا

أعلنت القوات الأمنية العراقية اليوم الجمعة، تشديد إجراءاتها على الحدود مع سوريا، عقب هروب معتقلين من تنظيم داعش من سجن غويران في مدينة الحسكة السورية.

وقال اللواء الركن جبار الطائي قائد عمليات غرب نينوى إن ”الحدود مع سوريا مؤمنة بشكل كامل من خلال جاهزية القوات الأمنية في منع تسلل الإرهابيين من سوريا“.

وأكد أن ”هناك استعدادا وجاهزية كاملة في صد أي حالة تسلل خاصة في ظل التعاون الكبير من قبل المدنيين في مناطق المسؤولية“.

وأضاف، أن“الحدود الإدارية الممتدة على نحو 266 كيلومترا لمحافظة نينوى، مؤمنة اليوم بشكل كامل، ولم تشهد الحدود وضعا مستقرا كالوضع الحالي حيث إن مانع الحماية ممتد على طول الحدود بشكل كامل“.

وتابع قائلا إن ”القطاعات الأمنية على جاهزية واستعداد بأعلى المستويات حيث إن قيادة قوات حرس الحدود تمسك الخط الأول، بعد مانع الحماية وتشغل أبراج الحراسة المعززة بالأسلحة الساندة، ومراقبة الكاميرات الحرارية التي تمكن من كشف أصغر التفاصيل“.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد أفاد اليوم، بأن هناك أكثر من 80 سجينا من عناصر تنظيم داعش فروا من سجن غويران.

وقال رامي عبدالرحمن مدير المرصد إن عملية سجن غويران أكبر عملية للتنظيم منذ نحو 3 سنوات داخل الأراضي السورية منذ القضاء على معاقل التنظيم، لافتا إلى أن التمرد بدأ من داخل السجن أولاً.

وأضاف أن سجن غويران هو أكبر معتقل لعناصر تنظيم داعش على مستوى العالم، وأنه شهد بعد الهجوم فرار العشرات من عناصر التنظيم.

ووثق عبدالرحمن مقتل 41 شخصاً، منهم 20 شخصاً من قوى الأمن الداخلي وقوات مكافحة الإرهاب وحراس السجن، إضافة إلى 5 مدنيين استخدمهم التنظيم دروعا بشرية، و16 عنصراً من تنظيم داعش.

وأكد مدير المرصد في تصريح له أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود عدد كبير من الجرحى إضافة إلى وجود معلومات عن قتلى آخرين.

وتمتد الحدود بين العراق وسوريا لأكثر من 600 كم، وترتبط بصحراء عميقة تمتد من الحسكة شرقاً إلى ريف حمص الشرقي، وتقابلها في الجانب العراقي الموصل والأنبار، وتشمل مساحة هذه المنطقة ثلث مساحة سورية، وربع مساحة العراق.

وساعدت التضاريس المعقدة للمنطقة على حماية عناصر ”داعش“ بعد الحملة التي شنتها قوات التحالف الدولي للقضاء على التنظيم، الذي لا يزال يحتفظ، حسب تقديرات دولية، بأكثر من 10 آلاف عنصر في كلا البلدين، وكثير من الأسلحة والمعدات.