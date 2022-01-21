مقتل 11 عنصرا في الجيش العراقي إثر هجوم لداعش شرقي البلاد

قُتل 11 عنصرا في الجيش العراقي، اليوم الجمعة؛ إثر هجوم لتنظيم داعش في محافظة ديالى شرقي البلاد.

وقال مصدر أمني لـ“إرم نيوز“، إن ”مواجهات نشبت بين قوة من الجيش العراقي وعناصر تنظيم داعش في قضاء الخالص بمحافظة ديالى، ما تسبب بمقتل جميع أفراد سرية الجيش العراقي، التي قاومت الهجوم“.

وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن ”عدد الضحايا كانوا 11، بينهم ضابط، والعدد مرشح للارتفاع بسبب وجود مفقودين“.

ولفت إلى ”وصول قوة أمنية إلى موقع الحادث، لنقل جثث الضحايا إلى الطب العدلي، وفتح تحقيق بالواقعة“.

ولم يصدر أي تعليق من السلطات المختصة، بشأن تلك الحادثة وتداعياتها لغاية الآن.

وقبل نحو شهر، أقدم تنظيم داعش على قتل مدير جوازات الأعظمية، بالعاصمة بغداد، العقيد ياسر الجوراني، بعد أيام مِن اختطافه.

وكان الجوراني وثلاثة من أصدقائه في رحلة صيد، بمحافظة ديالى، عندما اختطفهم التنظيم قرب بحيرة حمرين.

وبعد أربع سنوات على هزيمته، لا يزال التنظيم ينشط بنسب متفاوتة في محافظات كركوك (شمال) التي تشهد النشاط الأكبر للتنظيم، وصلاح الدين ونينوى (شمال) وديالى (شرق) والأنبار (غرب)، وفي مناطق حزام بغداد الشمالي ومعظم المناطق المُتنازع عليها بين حكومتي بغداد وأربيل (شمال) مستغلا الفراغ الأمني هناك.

وتشمل المناطق الهشة أمنيّا سلسلة من المدن والقرى في المناطق المتنازع عليها، ضمن الرقعة الجغرافية المحصورة بين الحدود السورية شمال غربي نينوى مرورا بمحافظتي كركوك وصلاح الدين إلى الحدود الإيرانية شمال شرقي محافظة ديالى.

وتحولت تلك المناطق على مدار السنوات الماضية، إلى مسرح لهجمات تنظيم داعش، التي تمتد من قضاء خانقين في محافظة ديالى المحاذية للحدود الإيرانية، إلى أطراف منطقة سحيلا الحدودية مع سوريا.

وتقول القوات العراقية، على الدوام، إنها تتخذ إجراءات صارمة ضد تنامي نفوذ داعش في بعض المناطق، عبر الانتشار المكثف، واعتماد الجهد الاستخباري.

والإثنين الماضي، وجه رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، القيادات الأمنية بأن ”تكون خططهم الأمنية والإجراءات المتبعة ملائمة مع الوضع الذي يشهده البلد، وأن لا تقتصر مهامهم على رد الفعل للحدث بعد وقوعه، وكذلك بإعادة توزيع مساحات العمل للأجهزة الأمنية والاستخبارية“.

وشدد الكاظمي، خلال اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني، على ”ضرورة تفعيل الجهد الاستخباري، وأن يكون دوره أساسيا في المواجهات الأمنية، وفي ملاحقة المجاميع الإرهابية وعصابات الجريمة“.