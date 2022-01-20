سوريا.. فرار عدد من معتقلي سجن غويران في الحسكة إثر تعرضه لهجمات

هاجم عناصر من تنظيم داعش سجنًا يضم معتقلي التنظيم، وتديره قوات سوريا الديمقراطية في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا، الخميس، ما أدّى إلى فرار عدد لم يعرف بعد من المحتجزين، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأفاد المرصد بأن ”عناصر من تنظيم داعش حاولوا الوصول إلى بوابة السجن وتفجير البوابة بسيارة مفخخة، إضافة إلى تفجير صهريج محروقات، واشتبكوا مع عناصر الحراسة، وسط معلومات عن فرار عدد من المساجين“.
تنظيم #داعش يفجر سيارة مفخخة قرب مدخل سجن #غويران بـ #الحسكة#إرم_نيوز #سوريا pic.twitter.com/sxqGuU4qAB
— إرم نيوز (@EremNews) January 20, 2022
وأكدت ”قوات سوريا الديمقراطية“ وقوع ”محاولة فرار“ من سجن ”غويران“، وأشارت إلى وقوع اشتباكات.
اشتباكات متواصلة بين #داعش وقوت #سوريا الديمقراطية بمحيط سجن #غويران بـ #الحسكة بعد استهداف مدخل السجن بسيارة مفخخة#إرم_نيوز pic.twitter.com/mOzYHI4soO
— إرم نيوز (@EremNews) January 20, 2022
وأوضح المرصد السوري أن قوى الأمن الداخلي التابعة للإدارة الذاتية لا تزال تفرض طوقًا أمنيًا حول سجن غويران في محافظة الحسكة، تزامنًا مع وصول تعزيزات عسكرية وأمنية لمؤازرة حرس السجن، وتعزيز تواجدها في الموقع.
وفي سياق متصل، قصفت طائرات مروحية تابعة لـ”التحالف الدولي لمحاربة داعش” بالرشاشات مواقع متفرقة في محيط سجن غويران.
ونفذ السجناء من عناصر تنظيم داعش عصيانًا داخل السجن، تمكنت القوى الأمنية من السيطرة عليه.
من جانبها، قالت وكالة ”هاوار“ المحلية إن ”اشتباكات قوية اندلعت بين خلايا داعش والقوى الأمنية على أطراف السجن، أدت بحسب المعلومات الأولية إلى إصابة اثنين من القوات الأمنية بجروح“.