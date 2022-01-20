النيابة السودانية توجه للبشير تهما جديدة تتعلق بـ"جرائم ضد الإنسانية"

وجهت نيابة الخرطوم شمال في الخرطوم، اليوم الخميس، تهما جديدة للرئيس المعزول عمر حسن أحمد البشير تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقال محامي البشير هاشم أبو بكر الجعلي، إن التهم الموجهة ضد البشير تستند إلى المواد 21 و25 و144 و186 من القانون الجنائي السوداني.

وأوضح الجعلي لـ“ إرم نيوز ”، أن التهم الموجهة للبشير تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتحريض على الإرهاب في بلاغ قتل المتظاهرين، إبان ثورة أيلول/ ديسمبر 2018 التي أنهت حكمه (1989- 2019).

ونقلت وسائل إعلام محلية اليوم الخميس، عن أن وكيل نيابة الخرطوم شمال في السودان، عبد الرحيم الخير، وجه تهماً جديدة للرئيس السوداني المعزول عمر البشير، ونائبه الأسبق علي عثمان محمد طه، ووالي شمال كردفان الأسبق أحمد هارون، والفاتح عز الدين.

وأصيب الرئيس السوداني السابق عمر البشير قبل يومين، مع أربعة من قادة نظامه بفيروس كورونا، داخل سجن كوبر بضاحية الخرطوم بحري، على ما أفاد محامي البشير.

ومنذ 11 نيسان/ أبريل 2019، يقبع الرئيس السوداني السابق عمر البشير وكبار قادة نظامه المعزول، في سجن كوبر، بعد الإطاحة بهم بواسطة ثورة شعبية انحاز إليها قادة الجيش.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، طلب محامي البشير من المحكمة، نقل موكله إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا عليه.

ويخضع البشير مع 27 آخرين من قادة نظامه لمحاكمة في الخرطوم بتهمة تدبير انقلاب عسكري وتقويض الديمقراطية في 30 من حزيران/ يونيو العام 1989، ضد حكومة رئيس الوزراء حينذاك الصادق المهدي، كما يواجه البشير وقادة نظامه تهما أخرى تتصل بقتل عدد من الضباط العام 1990، وتهما تتعلق بالفساد واستغلال السلطة والتجارة في النقد الأجنبي.

وتلاحق المحكمة الجنائية الدولية ومقرها في لاهاي، عمر البشير ونائبه أحمد هارون ووزير الدفاع في نظامه عبد الرحيم محمد حسين؛ لاتهامهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور بالسودان إبان الحرب التي بدأت في العام 2003 وراح ضحيتها نحو 300 ألف، حسب إحصاءات رسمية.