السودان.. البرهان يشكل حكومة تسيير أعمال من وكلاء الوزارات

كلف رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، وكلاء الوزارات المكلفين بالقيام بأعباء الوزراء في إطار حكومة تسيير أعمال، لتمهيد الطريق لإجراء الانتخابات، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

ووجه البرهان، لدى لقائه وكلاء الوزارات في القصر الرئاسي، اليوم، الاهتمام بالمتطلبات الحياتية وتخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين، والالتزام بالمؤسسية في الخدمة المدنية، والبعد عن الاستقطاب الحزبي والجهوي، والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز أخطاء الفترة السابقة.

وأطلع رئيس مجلس السيادة وكلاء الوزارات على تطورات الأوضاع في البلاد، وسبل الخروج من الأزمة الراهنة، واستمع إلى تقارير من الوكلاء حول أداء وزاراتهم خلال الفترة الماضية.

وشدد البرهان على ضرورة الكشف عن المتورطين في الأحداث ومحاسبتهم، والتصدي للحملات الإعلامية الزائفة والضارة بأمن الوطن، التي يتبناها غير الوطنيين من أبناء الوطن.

وأوضح نصر الدين أحمد محمد وكيل وزارة الإعلام المكلف، في تصريح صحفي عقب اللقاء، إن الاجتماع أمن على ضرورة العمل الجاد لإخراج البلاد من الواقع المؤسف الذي تعيشه، وفرض سيادة الدولة لحين تسليم السلطة لحكومة منتخبة عبر انتخابات نزيهة.

وأصدر رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، الثلاثاء، قرارا بتشكيل لجنة تحقيق وتقصي حقائق حول الأحداث التي وقعت خلال تظاهرات الإثنين.

وقتل ما لا يقل عن 7 متظاهرين وجُرح العديد أثناء احتجاجات، يوم الإثنين، في الخرطوم، حيث ارتفع العدد الإجمالي للقتلى إلى أكثر من 70 شخصا، منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، بحسب لجنة أطباء السودان.

ودعت قوى إعلان الحرية والتغيير وعدد من الأجسام النقابية والمهنية إلى عصيان مدني شامل لمدة يومين اعتبارا من الثلاثاء، ‏ردا على ما اعتبرته ”قمع مواكب الإثنين، واستمرارا للغضب الشعبي والمقاومة السلمية“ التي تطالب بالحكم المدني.