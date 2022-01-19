خلال اتصال مع محمد بن زايد.. الدبيبة يدين الاعتداءات "الإرهابية" على الإمارات

أدان عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، اليوم الأربعاء، في اتصال هاتفي مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الاعتداءات الحوثية على دولة الإمارات، حسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات ”وام“.

وقالت الوكالة في بيان لها، إن ”الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تلقى اليوم اتصالاً هاتفياً من عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا أعرب خلاله عن إدانة ليبيا واستنكارها الشديدين العملَ الإرهابي الذي نفذته ميليشيا الحوثي في مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات، الذي أسفر عن عدد من القتلى والمصابين المدنيين“.

وحسب البيان، ”أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية أن الاعتداءات التي استهدفت أرواح الأبرياء الآمنين تتنافي مع جميع الأعراف والقوانين الدولية والقيم الإنسانية“.

وأكد الدبيبة أيضاً ”تضامن بلاده ودعمها دولة الإمارات في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وأمانها وسلامة أراضيها“ وفقاً للبيان الإماراتي.

وذكرت الوكالة أن الدبيبة أعرب ”عن خالص تعازيه بضحايا الاعتداءات وتمنياته الشفاء العاجل للمصابين.. سائلاً الله عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات وشعبها من كل مكروه ويديم عليهما الأمن والاستقرار والازدهار“.

وأشار البيان إلى أن ”الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أعرب عن شكره وتقديره للدبيبة لمبادرته وما أبداه من مشاعر تضامن أخوية صادقة تجاه دولة الإمارات وشعبها، متمنيا للشقيقة ليبيا وشعبها الأمن والأمان والسلام“.

يأتي ذلك في أعقاب هجوم لميليشيات الحوثي استهدف دولة الإمارات بطائرات مسيرة، شهد تنديداً واسعاً من دول عربية وغربية على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلنت السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة، الإثنين، السيطرة على حريق أدى إلى انفجار 3 صهاريج نقل محروقات في منطقة مصفح الصناعية في العاصمة أبوظبي.

وأوضحت أن الحادث أسفر عن وفاة شخص من الجنسية الباكستانية وشخصين من الجنسية الهندية، وإصابة 6 آخرين، إصاباتهم بين البسيطة والمتوسطة.

وعقب الاستهداف الحوثي للإمارات، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، شن ضربات جوية على معاقل ومعسكرات الميليشيا الحوثية في العاصمة صنعاء.

وشدد التحالف العربي على أن “ الهجوم العدائي الآثم على دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة باستهداف منشأتين اقتصاديتين عمل عدائي جبان، يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية“.