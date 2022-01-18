"فتح" تجدد اختيار محمود عباس رئيساً لمنظمة التحرير الفلسطينية

جددت اللجنة المركزية لحركة فتح، مساء الثلاثاء، اختيار الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيساً لدولة فلسطين وللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، كما رشحت عضوين منها لشغل مناصب بالمنظمة.

جاء ذلك، في بيان رسمي صادر عن الحركة، عقب اجتماع اللجنة المركزية، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله بالضفة الغربية، برئاسة الرئيس محمود عباس، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية ”وفا“.

وقال البيان، إن ”اللجنة المركزية لحركة فتح تجدد ثقتها بالرئيس عباس بالإجماع رئيساً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيساً لدولة فلسطين“.

وأضاف البيان: ”جددت اللجنة المركزية للحركة ثقتها بعزام الأحمد بالإجماع ممثلاً للحركة في اللجنة التنفيذية للمنظمة، كما انتخبت عضوها حسين الشيخ مرشحاً لحركة فتح في اللجنة التنفيذية“.

وتابع البيان: ”انتخبت اللجنة المركزية عضوها روحي فتوح مرشحاً لرئاسة المجلس الوطني الفلسطيني“.

وفي سياق ذي صلة، قال عزام الأحمد، عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، إن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون استقال من منصبه، لافتاً إلى أن ذلك دفع فتح لترشيح روحي فتوح لشغل المنصب.

وأوضح الأحمد، في حديثه لتلفزيون ”فلسطين“ الرسمي، أن ”هيئة المجلس الوطني تعتبر مستقيلة، بعدما أعلن رئيس المجلس سليم الزعنون استقالته من منصبه“.

وأضاف الأحمد أن ”اجتماع المجلس المركزي سيجدد القرارات السابقة التي اتخذها بشأن العلاقة مع إسرائيل والقضية الفلسطينية“.

وأشار الأحمد، إلى أن ”الجبهة الشعبية لديها قرار يتمثل في عدم حضور اجتماعات المجلس المركزي المقبلة“.

وأوضح الأحمد، أن ”ما سيجري في الوقت المقبل هي عملية إعادة تركيب للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير“، لافتاً إلى أن تنفيذ قرارات المجلس المركزي تحتاج لمشاركة من الكل الفلسطيني.

وتابع: ”الجبهة الديمقراطية كانت ترغب في أن تتولى منصب نائب رئاسة المجلس الوطني، وذلك منذ الدورة السابقة“، مشيراً إلى أن فصائل منظمة التحرير ستشارك في اجتماع المجلس المركزي، وستحافظ على تمثيلها في اللجنة التنفيذية.

يأتي ذلك، في الوقت الذي تسعى فيه حركة فتح وفصائل منظمة التحرير لعقد اجتماع للمجلس المركزي الفلسطيني مطلع الشهر المقبل.

الجدير ذكره، أن ترشيحات حركة فتح تأتي من أجل ملء الشواغر في عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، على إثر وفاة أمين سر اللجنة صائب عريقات، واستقالة عضو اللجنة حنان عشراوي.