السودان.. عصيان مدني في الخرطوم وأطباء ينسحبون من العمل في مستشفيات عسكرية

أغلق محتجون سودانيون يوم الثلاثاء، طرقا رئيسة في العاصمة الخرطوم استجابة لدعوة للعصيان المدني، بينما أعلن أطباء انسحابهم من العمل في مستشفيات عسكرية.

يأتي ذلك غداة يوم دام شهدته العاصمة، خلال احتجاجات ”مليونية“ 17 كانون الثاني/يناير، انتهت بمقتل 7 متظاهرين وإصابة العشرات، وفقا لما أعلنته الشرطة السودانية اليوم الثلاثاء.

وقال مواطنون لـ“إرم نيوز“، إنه ”تم إغلاق عدد من المحال التجارية والصيدليات، بينما أشعل المحتجون إطارات السيارات على طرق رئيسة ما أدى إلى شبه انعدام للمركبات العامة“.

وأشاروا إلى ”صعوبة عودتهم إلى منازلهم نسبة لإغلاق بعض الطرق الرئيسة والأحياء في مناطق الخرطوم، وبحري وأم درمان“.

وكانت قوى ”إعلان الحرية والتغيير“ وعدد من الأجسام النقابية والمهنية دعت إلى عصيان مدني شامل لمدة يومين اعتبارا من اليوم الثلاثاء، ‏ردا على أحداث الإثنين.

من جهتها، أعلنت 3 أجسام طبية انسحابها الكامل من مستشفيات الشرطة والجيش، والإضراب بعموم البلاد عن الحالات غير الطارئة لمدة 3 أيام.

وقال بيان مشترك صادر عن نقابة أطباء السودان الشرعية ولجنة الاستشاريين والاختصاصيين ولجنة أطباء السودان إن “استمرار الأطباء والكوادر الطبية في العمل بمؤسسات الشرطة والجيش والأمن، هو اعتراف بما تمارسه هذه القوات الانقلابية، وتطبيع معها ويجب أن تتم مقاطعتها اجتماعيا ومهنيا“.

وأعلن البيان الانسحاب الكامل من المستشفيات النظامية التابعة“ للجيش والشرطة“ في العاصمة والولايات”.

وأشار إلى ”إضراب الأطباء عن العمل في بقية المستشفيات عن الحالات غير الطارئة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، على ألا يشمل الإضراب الحالات الطارئة، غسيل الكلى، والأورام، والعناية المكثفة، ومرضى النزف“.

وقتل ما لا يقل عن 7 متظاهرين، وجُرح آخرون أثناء احتجاجات الخرطوم، أمس الإثنين.

وبهذه الحصيلة ارتفع العدد الإجمالي للقتلى في الاحتجاجات منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021، إلى أكثر من 70 شخصا، حسب لجنة أطباء السودان.

وكان رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، قد أصدر في وقت سابق الثلاثاء، قرارا بتشكيل لجنة تحقيق وتقصي حقائق حول الأحداث التي وقعت خلال تظاهرات أمس الإثنين.

وحسب القرار فإن لجنة التحقيق التي شكلها البرهان تتكون عضويتها من الأجهزة النظامية والنيابة العامة، وحدد القرار مدة 72 ساعة لرفع اللجنة إجراءاتها.

‏وكان مجلس الأمن والدفاع السوداني، قد قرر يوم الإثنين، تأسيس قوة عسكرية خاصة بمكافحة الإرهاب لمجابهة التهديدات المحتملة، حرصا على سلامة وأمن البلاد.

وتقود البعثة الأممية في السودان مشاورات مكثفة مع أطراف الأزمة السياسية بحثا عن رؤية مشتركة للخروج من الأزمة التي دخل فيها البلد منذ انقلاب قائد الجيش في 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.