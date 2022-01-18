السودان.. البرهان يقرر إنشاء لجنة للتحقيق في مقتل المتظاهرين

أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، قرارا بتشكيل لجنة تحقيق وتقصي حقائق حول الأحداث التي وقعت خلال تظاهرات أمس الإثنين.

وقتل ما لا يقل عن 7 متظاهرين وجُرح العديد أثناء احتجاجات، أمس الإثنين بالخرطوم، حيث ارتفع العدد الإجمالي للقتلى إلى أكثر من 70 شخصا منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، بحسب لجنة أطباء السودان.

وبحسب تصريح نشر على صفحة مجلس السيادة السوداني بـ“الفيسبوك“، فإن لجنة التحقيق التي شكلها البرهان تتكون عضويتها من الأجهزة النظامية والنيابة العامة، وحدد القرار مدة 72 ساعة لرفع اللجنة إجراءاتها.

وقالت الشرطة السودانية في بيان، اليوم الثلاثاء، إن ”المتظاهرين قابلوها بعداء مستحكم ومواجهات اتسمت بالعنف المنظم، واستخدام الملتوف، وتكتيك أشبه بالعسكري نتج عنها إصابات وقتل وطعن في وضح النهار“.

وأكدت ”مقتل 7 مواطنين بالخرطوم، وإصابة 50 من منسوبي الشرطة و22 من المواطنين إصابات متفاوتة“، مؤكدة ”القبض على 77 متهما وإتخاذ إجراءات قانونية في مواجهتهم بدوائر الاختصاص بإشراف النيابة“، وفق نص البيان.

وكانت لجنة أطباء السودان المركزية، قد اتهمت القوات الأمنية بالتصدي لاحتجاجات، الإثنين، بعنف مفرط استخدمت خلاله الرصاص الحي والقنابل الصوتية والغاز المسيل في مواجهة المظاهرين.

وسادت العاصمة الخرطوم ليل الإثنين، حالة من الحزن عقب قمع الاحتجاجات السلمية، بينما تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي فيديوهات لمصابين جرى اسعافهم إلى مستشفيات منها ”الجودة والتميز“ جنوب الخرطوم.

ودعت قوى إعلان الحرية والتغيير وعدد من الأجسام النقابية والمهنية إلى عصيان مدني شامل لمدة يومين اعتبارا من اليوم الثلاثاء، ‏ردا على ”قمع مواكب الإثنين، واستمرارا للغضب الشعبي والمقاومة السلمية“.

وتأتي هذه التطورات في وقت تقود فيه البعثة الأممية بالسودان مشاورات مكثفة مع أطراف الأزمة السياسية بحثا عن رؤية مشتركة للخروج من النفق الذي دخلت فيه البلاد منذ انقلاب قائد الجيش في 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

‏ ‏

‏وكان مجلس الأمن والدفاع السوداني، قد أقر أمس الإثنين، تأسيس قوة عسكرية خاصة بمكافحة الارهاب لمجابهة التهديدات المحتملة، حرصا على سلامة وأمن البلاد، حسب بيان رسمي.