قناة عبرية: بينيت يستعد لتوسيع الائتلاف الحكومي بأعضاء من "الليكود"

يستعد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت لتوسيع الائتلاف الحكومي الحالي بأعضاء من حزب ”الليكود“ الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو، في حال رحيل الأخير عن الساحة السياسية وفق صفقة ”الإقرار بالذنب“، وفق ما ذكرته وسائل إعلام عبرية.

وتقضي الصفقة بإقرار نتنياهو بالتهم الموجهة إليه في قضايا الفساد واعتزاله الحياة السياسية بشكل مؤقت، مقابل عدم سجنه.

وقالت القناة السابعة العبرية ”حزب يمينا الذي يتزعمه بينيت، ناقش إمكانية إلحاق مجموعة من أعضاء الليكود للائتلاف الحكومي؛ ما يخفف من نفوذ القائمة العربية الموحدة التي يتزعمها منصور عباس داخل الائتلاف“.

وأضافت ”بينيت أكد خلال مناقشات حزبه، أنه سيكافح من أجل توسعة الحكومة الإسرائيلية الحالية“، لافتةً إلى أن النقاش يدور حول إضافة أربعة أعضاء من ”الليكود“ للائتلاف الحكومي.

وبينت القناة، أن ”حزب يمينا يحاول استغلال قانون في الكنيست الإسرائيلي يسمح لأربعة أعضاء من أي حزب بالانفصال عنه دون اعتبارهم متقاعدين وبالتالي يحتفظون بمقاعدهم في الكنيست“.

ونقلت القناة عن مصادر في حزب ”يمينا“ قولها ”إضافة أعضاء من الليكود إلى الائتلاف الحكومي سيجعل من الممكن تخفيف التأثير الذي تتمتع به القائمة العربية الموحدة على قرارات الحكومة الإسرائيلية“.

وقبل عدة أيام، قال رئيس حزب ”إسرائيل بيتنا“، وزير المالية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، إن هناك محادثات تجري لتشكيل كتلة سياسية جديدة بعد رحيل بنيامين نتنياهو عن المشهد السياسي، حال توصله لصفقة ”إقرار بالذنب“ مع المدعي العام أفيخاي ماندلبليت.

وأضاف ليبرمان ”يتم إجراء محادثات لتشكيل كتلة واحدة تضم حزبه ومنشقين عن حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو وحزب أمل جديد الذي يترأسه جدعون ساعر“، وفق هيئة البث الإسرائيلية الرسمية ”مكان“.

وتابع ”في حال تم التوصل إلى اتفاق لتشكيل الكتلة الجديدة ستكون برئاسة شخصية منتخبة“، وفق قوله.

وأمس الاثنين، أكدت أحزاب في الحكومة الإسرائيلية أن حكومة التغيير ستواصل عملها بغض النظر عن الرحيل المحتمل لزعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عن الساحة السياسية.

وحسب رؤساء الأحزاب الإسرائيلية المشاركة في الائتلاف الحكومي، فإن بقاء اتفاق الائتلاف لا علاقة له برحيل زعيم حزب الليكود أو بقائه في الساحة السياسية، معتبرين أن ذلك لا يمكن أن يؤثر على اتفاق التناوب.