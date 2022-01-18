الشرطة السودانية تكشف تفاصيل احتجاجات انتهت بمقتل 7 متظاهرين

كشفت الشرطة السودانية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل الأحداث التي صاحبت احتجاجات يوم الاثنين، وانتهت بمقتل 7 متظاهرين وإصابة العشرات.

وقالت الشرطة السودانية، في بيان، إن ”مضابطها سجلت 7 حالات وفاة لمواطنين جميعها بمحلية الخرطوم، فيما أصيب 50 من منسوبي الشرطة و22 من المواطنين إصابات متفاوتة“.

وأكدت القبض على ”77 متهماً، واتخاذ إجراءات قانونية في مواجهتهم بدوائر الاختصاص بإشراف النيابة“.

وأوضح البيان أن ”قوات الشرطة وضعت خطة لتأمين مواكب الاحتجاجات، وتأمين الممتلكات العامة والخاصة والمواقع الاستراتيجية والسيادية والأسواق من المتفلتين“، على حد وصف البيان.

وأشار إلى ”مناشدة الشرطة قيادات الحراك للجلوس والتنسيق، لكنهم لم يستجيبوا“.

وأضاف: ”بل قوبل ذلك بعداء مستحكم ومواجهات اتسمت بالعنف المنظم واستخدام المولوتوف وتكتيك أشبه بالعسكري، نتج عنها إصابات وقتل وطعن في وضح النهار“.

وأشار البيان إلى أن ”تجمعات المتظاهرين تمركزت بمنطقة شروني وبري بالخرطوم وشارع المعونة ببحري وشارع الأربعين في أمدرمان“.

وأكد البيان أن ”قوات الشرطة ”تعاملت بأقل قدر من القوة القانونية باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه“.

وكانت لجنة أطباء السودان المركزية أعلنت الاثنين عن مقتل 7 متظاهرين وسقوط عشرات الجرحى، بعد أن تصدت القوات الأمنية لاحتجاجات جديدة في العاصمة الخرطوم، واستخدمت الرصاص الحي والقنابل الصوتية والغاز المسيل في مواجهة المتظاهرين.

وسادت الخرطوم، ليل الاثنين الثلاثاء، حالة من الحزن عقب قمع الاحتجاجات السلمية، بينما تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي فيديوهات لمصابين جرى إسعافهم إلى مستشفيات جنوب الخرطوم.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية، في بيان، إن ما يقارب مئة إصابة وقعت، بينها بالرصاص الحي، مؤكدة ارتفاع القتلى منذ انقلاب 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 71 شخصاً.

وكان مئات المتظاهرين اقتربوا من شارع القصر وسط الخرطوم، ضمن سلسلة الاحتجاجات المجدولة في قائمة لجان المقاومة لمناهضة الانقلاب والمطالبة بالسلطة المدنية.

وردد المتظاهرون هتافات رافضة لوجود المكون العسكري في السلطة، وتطالب بتسليمها للمدنيين وذهاب العسكريين إلى الثكنات، مؤكدين التصميم على الاستمرار في الاحتجاجات إلى حين تحقيق المطالب، حيث هتفوا ”ثوار أحرار حنكمل المشوار“.

وتأتي هذه الاحتجاجات في وقت تقود فيه البعثة الأممية بالسودان مشاورات مكثفة مع أطراف الأزمة السياسية بحثاً عن رؤية مشتركة للخروج من النفق الذي دخلت فيه البلاد منذ ”انقلاب“ قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

إلى ذلك، دعت قوى إعلان الحرية والتغيير وعدد من الأجسام النقابية والمهنية، إلى عصيان مدني شامل لمدة يومين اعتباراً من الثلاثاء.

وكان مجلس الأمن والدفاع السوداني أقر الاثنين تأسيس قوة عسكرية خاصة بمكافحة الإرهاب لمجابهة التهديدات المحتملة، حرصاً على سلامة وأمن البلاد، بحسب بيان رسمي.