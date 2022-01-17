الجيش الأردني: مقتل شخص حاول التسلل من سوريا

قتل شخص حاول اجتياز الحدود الأردنية من سوريا بطريقة غير مشروعة، بحسب بيان رسمي صادر، اليوم الإثنين، عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، وذلك بعد يوم من إعلان مقتل ضابط وإصابة ثلاثة جنود خلال اشتباكات مع متسللين.

وكشف مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، في البيان الذي نشره الإعلام الرسمي الأردني، أن المنطقة العسكرية الشرقية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ضمن منطقة المسؤولية، أحبطت فجر اليوم الإثنين، على إحدى واجهاتها محاولة قيام مجموعة من الأشخاص باجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة.

وبين المصدر، أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك؛ ما أدى إلى مقتل أحد أفراد المجموعة وفرار الآخرين.

وأكد أن ”المجموعة التي حاولت اجتياز الحدود ترتبط بالمجموعة التي قامت بعملية أمس الأحد، والتي أسفرت عن استشهاد النقيب محمد ياسين موسى الخضيرات“.

وشدد بيان القوات المسلحة، على التعامل بكل قوة وحزم مع أي محاولات تسلل أو تهريب لحماية الحدود، ومنع كل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

ويوم الأحد، قتِل ضابط أردني وأصيب 3 آخرون في اشتباك مع مهربين على الحدود مع سوريا، بحسب بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية.

وبحسب البيان، فإن المهربين بادروا بإطلاق النار على قوات حرس الحدود، الذين ردوا بالمثل، وطبقوا قواعد الاشتباك.

وأوضح البيان الصادر عن مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أنه ”وفي تمام الساعة الرابعة من فجر الأحد، وعلى إحدى الواجهات الحدودية الشمالية الشرقية أطلقت مجموعة من المهربين النار على قوات حرس الحدود، فتم الرد بالمثل وتطبيق قواعد الاشتباك؛ ما دفع المهربين إلى الفرار داخل العمق السوري“.

وأضاف البيان المنشور عبر موقع القوات المسلحة، أن الاشتباك أسفر عن مقتل النقيب محمد ياسين موسى الخضيرات، وإصابة ثلاثة أفراد تم إخلاؤهم إلى مستشفى الملك طلال العسكري ”وجار متابعة حالتهم الصحية“.

وبين المصدر أنه ”وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة وتحويلها إلى الجهات المختصة“.

وأكد أن القوات المسلحة الأردنية ”تتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني“.

وعادة ما يعلن الجيش الأردني عن إحباط محاولات تهريب على الحدود مع سوريا، يخوض خلال بعضها اشتباكات مسلحة ضد المهربين.

وفي 22 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت إدارة مكافحة المخدرات في الأردن، إحباط عملية لتهريب المخدرات من سوريا إلى الأراضي الأردنية بعد اشتباك أدى إلى إصابة مهربين.

ونقلت الإدارة حينذاك عبر حسابها على موقع ”فيسبوك“، عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، قوله إن ”المنطقة العسكرية الشرقية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات ضمن منطقة المسؤولية، أحبطت بضع محاولات تسلل وتهريب من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية“.

وأضاف المصدر أنه ”تم تطبيق قواعد الاشتباك؛ ما أدى إلى إصابة عدد من المهربين وفرار الآخرين إلى داخل العمق السوري، وبعد تفتيش المنطقة تم العثور على كميات كبيرة من المواد المخدرة، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة“.