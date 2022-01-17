واشنطن تنفي توسطها لإبرام "اتفاق طاقة" بين لبنان وإسرائيل

نفت الولايات المتحدة الأمريكية ما نُشر حول توسطها لإبرام ”اتفاق طاقة“ بين لبنان وإسرائيل وأن الغاز الذي سيتمّ جره من مصر إلى لبنان عبر الأردن وسوريا، هو من إسرائيل.

وكانت «القناة 12» العبرية زعمت أن الولايات المتحدة وافقت على اتفاقية لتوريد الغاز من إسرائيل إلى لبنان، مدّعية أنه سيُنقل من إسرائيل (من حقلي تامار وليفياثان) إلى الأردن، ومن ثم سيوّرد عبر خط الأنابيب لسوريا ومن هناك إلى لبنان.

وفي تغريدة على تويتر وصفت وزارة الخارجية الأمريكية، ما ورد حول توسطها لإبرام ”اتفاق طاقة“ بين لبنان واسرائيل بـ“الخاطئ“.

وكانت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية وصفت هذا التقرير العبري بأنه ”كلام عارٍ من الصحة جملة وتفصيلاً“.

وقال بيان للوزارة إن ”اتفاقية تزويد الغاز التي يعمل عليها بين الحكومة اللبنانية والحكومة المصرية تنصّ بشكل واضح وصريح، على أن يكون الغاز من مصر التي تمتلك كميات كبيرة منه، وتستهلك داخل البلد نفسه ما يضاهي بأكثر من مئة مرة ما ستؤمّنه للبنان“.

وأشار بيان وزارة الطاقة الى أن مصر ”ستُؤمّن للبنان جزءاً بسيطاً من إنتاجها وحجم سوقها، وهذا الغاز سيمرّ عبر الأردن، ومن ثم إلى سوريا حيث نهاية الخطّ لتستفيد منه، ويتمّ توريد كمية موازية من الغاز بحسب اتفاقية العبور و المبادلة swap من حقول ومنظومة الغاز في حمص، ليصلّ إلى محطة دير عمار في الشمال، من أجل التغذية الكهربائية الإضافية للبنانيين“.

وكانت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ العبرية نقلت من تقرير لـ“القناة 12″ السبت، معلومات زعمت أن تل أبيب تعتزم تزويد لبنان بالغاز الطبيعي عبر الأردن، متسائلة حول ما إذا كان النظام السوري أو حزب الله اللبناني قد يستفيدان من مثل هذه الصفقة أم لا.

وجاء في التقرير أن هذه الصفقة الرفيعة المستوى كانت مدعومة من قبل الولايات المتحدة وأن ”الشخص الذي خطط لهذا الاتفاق السري هو المبعوث الأمريكي الخاص للطاقة آموس هوكشتاين ، وأن لروسيا رأيا فيها“.

وأضاف التقرير أن هذه الصفقة يمكن أن تؤدي إلى تمكين النظام السوري وحزب الله بطريقة غير مباشرة ، لكنها رأت في الوقت نفسه أنها ستؤدي أيضا إلى استقرار المنطقة، وربط لبنان بسوريا والأردن وبالتالي تقليل الصراعات.

وأردف التقرير أن ”جهود الولايات المتحدة لإيجاد طريقة لمساعدة لبنان على تجنب أزمة الطاقة المالية من خلال جلب الغاز ومصادر الطاقة من مكان ما كانت موجودة منذ شهور، لكن الجديد هنا هو مشاركة إسرائيل“.

وكان مكتب رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي أعلن الجمعة أن سفيرة الولايات المتحدة أبلغت الحكومة اللبنانية أنه ينبغي ألا تساورها أي مخاوف من قانون العقوبات الأمريكية فيما يتعلق بخطط تلقي إمدادات من الطاقة من دول بالمنطقة.

وأشار بيان مكتب رئيس الوزراء أن السفيرة دوروثي شيا سلمت ميقاتي كتابا خطيا من وزارة الخزانة الأمريكية، أجابت خلاله على بعض الهواجس التي كانت لدى السلطات اللبنانية في ما يتعلق باتفاقيات الطاقة الإقليمية التي ساعدت الولايات المتحدة الأمريكية في تسهيلها وتشجيعها بين لبنان والأردن ومصر.