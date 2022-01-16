نفاد الوقود يوقف بث الإذاعة اللبنانية

توقف بث أستوديوهات إذاعة لبنان الرسمية بقسميها العربي والأجنبي الأحد بسبب نفاد الوقود الذي يغذي محطات الكهرباء التي تدير الإذاعة، وذلك بسبب ما تعاني منه البلاد من أزمة وقود خانقة.

وتعد هذه المرة الأولى التي تصل أزمة الوقود إلى وسائل الإعلام، حيث يعد انقطاع الكهرباء وتوقف بث الإذاعة حدثا تاريخيا لم يحدث بلنان من قبل.

وكتب الإعلامي اللبناني ماهر الشوا منشورا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك“ قال فيه: ”وسكت صوت الدولة.. توقفت أستوديوهات إذاعة لبنان الرسمية بقسميها العربي والأجنبي عن البث بسبب نفاد مادة المازوت من مولّدات تاتش وأوجيرو التي تغذّي وزارة الإعلام“.

وتابع الشوا: ”أصبحت الوزارة ومعها الإذاعة والوكالة الوطنية للإعلام دون كهرباء بشكل كامل، وتوقفت تالياً أجهزة الUPS، أسوأ إدارة تشهدها الإذاعة“.

ويسعى لبنان الذي يعاني أزمة مالية طاحنة لتلقي إمدادات من الطاقة من دول عربية لتخفيف وطأة نقص حاد في الداخل، غير أن هذه الإمدادات لا بد أن تمر بسوريا الخاضعة لقانون العقوبات الأمريكية.

وإذاعة لبنان هي الإذاعة الرسمية للجمهورية اللبنانية، وتبث من بيروت، وتعد من أقدم محطات الإذاعة العربية.

وتتألف الإذاعة من قسم عربي وقسم البرامج الغربية الذي يبث باللغات الفرنسية، والإنجليزية، والأرمنية، والإسبانية والبرتغالية، وهي تتبع لوزارة الإعلام.

وتحتفظ الإذاعة اللبنانية في مكتبتها بآلاف التسجيلات من برامج مختلفة تؤرشف تاريخ لبنان الحديث، إضافة إلى مواد موسيقية وغنائية ومسلسلات نادرة.

وأنشئت إذاعة لبنان عام 1938 باسم ”راديو الشرق“ خلال فترة الانتداب الفرنسي، وكان مقرّها في السراي الحكومي، وشغل الأديب ألبير أديب منصب المدير الأول للإذاعة، بينما كان الشاعر سعيد عقل المذيع الأول فيها.

وفي عام 1946 انتقلت ملكيتها إلى الدولة اللبنانية وألحقت بوزارة الأنباء والسياحة وأصبح اسمها الرسمي ”الإذاعة اللبنانية“، وفي السبعينات أصبحت تعرف باسم ”إذاعة لبنان“.

وكان من بين الإعلاميين الذي ترعرعوا داخل أروقتها عميد المذيعين العرب الراحل شفيق جدايل، كما عمل فيها العديد من المذيعين منهم ناهدة فضلي الدجاني، ورياض شرارة، وحكمت وهبة، وسعاد العشي وناهد وشريف الأخوي، وانطلقوا منها إلى تلفزيون لبنان فيما بعد، ومن ثمّ إلى إذاعات وتلفزيونات خاصة.