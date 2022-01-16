تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا بين المعتقلين الفلسطينيين

تزايدت إصابات كورونا داخل المعتقلات الإسرائيلية، وآخرها معتقل النقب، الذي يضم نحو 1400 معتقل، حيث أعلن نادي الأسير الفلسطيني عن 3 إصابات جديدة بين الأسرى الفلسطينيين.

وقال نادي الأسير في بيان له: ”وفقا للمعلومات جرى نقلهم (الثلاثة المصابين بكورونا) إلى سجن (سهرونيم) وتحديدا في قسم العزل“.

وأضاف النادي: ”وصل مجموع الإصابات في سجون النقب، ريمون، عوفر، والدامون إلى 50 إصابة، وذلك منذ مطلع العام الجاريّ 2022، بينهم 7 أسيرات، إضافة إلى المعتقل هشام أبو هواش المحتجز في مستشفى أساف هروفيه الإسرائيلي، ليصل مجموع الإصابات بين صفوف الأسرى منذ بداية انتشار الوباء، إلى 413 إصابة“.

ولم تصدر السلطات الإسرائيلية بيانات جديدة عن الإصابات بفيروس كورونا بين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية سوى البيان الذي صدر الأسبوع الماضي وتحدث عن وجود عشرين إصابة بين المعتقلين في سجن النقب.

وقال الناطق باسم مصلحة السجون في بيانه الأسبوع الماضي: ”مصلحة السجون تواصل اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية للحيلولة دون تفشي الفيروس داخل السجون انطلاقًا من مسؤوليتها عن صحة السجناء وطاقم الموظفين وحياتهم“.

وتشير إحصائيات نادي الأسير الفلسطيني إلى وجود 4600 معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية بينهم 35 من النساء.

من جهتها، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن حالة من القلق سيطرت على أهالي الأسيرات بعد الإعلان عن إصابة 7 من بين 34 أسيرة في سجن الدامون بفيروس كورونا.

وأشارت إلى أن تلك الحالة تأتي وسط إخفاء سلطات السجون الإسرائيلية تفاصيل حالتهن الصحية في ظلِّ حرمانِهن من الزيارة وإخضاعِهن للعزلِ في ظروفٍ قاسيةٍ وخصوصًا في هذه الظروف الجوية القاسية.

ونوهت الوكالة إلى أن أهالي الأسيرات، ومن بينهن 3 أسيرات مقدسيات هن: شروق دويات وشذى عودة ونورهان عواد، يعيشون لحظات عصيبة خوفًا على بناتهن خلف قضبان الاحتلال.

ونقلت الوكالة عن مدير نادي الأسير ناصر قوس قوله: ”إن الأسيرات المقدسيات يُحتجزن في ظروف اعتقالية قاسية ومأساوية، ويعانين معاناة شديدة في ظل الحرمان من الزيارة، وانتشار كورونا، واستمرار سياسة الإهمال الطبي بحقهن“.

وأضافت أن ”الكشف المتأخر عن إصابة الأسيرات السبع بعد مرور فترة من ظهور الأعراض عليهن، يؤكد مجددًا سياسة الإهمال وانعدام الإجراءات الوقائية داخل أقسام الأسرى والأسيرات، في ظل إهمال طبي تمارسه إدارة السجون بحق الأسيرات“.