إصابة الناطق باسم الحكومة الصومالية في هجوم لحركة الشباب في مقديشو

أصيب الناطق باسم الحكومة الفيدرالية الصومالية محمد إبراهيم معلمو؛ جراء هجوم مسلح نفذته حركة الشباب المتشددة في العاصمة مقديشو، في ظل اضطرابات تتزامن مع جهود استئناف انتخابات تأجلت أكثر من مرة.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الصومالي والشرطة في بيان مقتضب، أن ”الناطق باسم الحكومة الفدرالية الصومالية أُصيب في هجوم إرهابي، جروحه ليست خطرة ونتمنى له الشفاء العاجل“.

وأفادت عدة مصادر بأن المهاجم حاول التشبث بسيارة الناطق باسم الحكومة محمد إبراهيم معلمو قبل أن يفجّر القنبلة؛ ما تسبب في تدمير السيارة جزئيا.

وقال الضابط في الشرطة محمد فرح الذي تواجد في موقع الهجوم، إن ”انتحاريا قفز على السيارة التي كانت تقل المتحدث باسم الحكومة محمد إبراهيم“، مؤكدا أنه ”محظوظ للبقاء على قيد الحياة ولإصابته بجروح طفيفة“.

وأضاف الضابط فرح أن ”شخصَين آخرَين أُصيبا في الانفجار“، فيما أكد شهود عيان أن المهاجم اندفع نحو السيارة قبل دوي انفجار قوي.

وأشار الشاهد عبدالرحمن مُعَلين علي إلى أنّ ”أشلاء بشرية متناثرة شوهدت في المنطقة“، جراء الهجوم الذي تبنته حركة الشباب في بيان لها، قالت فيه إن ”الهجوم كان يستهدف أحد المسؤولين في الحكومة ونُفذ وفقا لما كان متوقعا“.

والمتحدث باسم الحكومة محمد إبراهيم معلمو هو مستشار رئيس الوزراء منذ أكثر من عام، وقد كان صحفيا سابقًا في هيئة ”بي بي سي“ والأمين العام السابق للاتحاد الوطني للصحفيين الصوماليين.

وسبق أن نجا من هجمات عدة ضد فنادق كان نزيلا فيها، أحدها استهدف عام 2019 فندقا كبيرا وتلاه حصار استمرّ قرابة 22 ساعة.

توتر سياسي

ويأتي هجوم الأحد في وقت من المقرر أن تستأنف فيه الصومال آليتها الانتخابية، التي تمّ تأخيرها مرات عدة والمتعثّرة منذ أشهر؛ على خلفية توترات بين الرئيس محمد عبدالله محمد الملقب ”فارماجو“ ورئيس الوزراء محمد حسين روبلي.

وانتهت ولاية الرئيس فارماجو الذي تبوأَ السلطة عام 2017، في 8 شباط/فبراير 2021، بعدما فشل في تنظيم انتخابات. وأشعل إعلان تمديد ولايته لعامين في منتصف نيسان/أبريل، مواجهات مسلحة في مقديشو.

وبهدف إعادة إرساء الهدوء كلف رئيس البلاد، رئيس الوزراء بتنظيم انتخابات. ولكن في الأشهر التي تلت استمرت المشاحنات بين الرجلين؛ ما أثار الخشية من أن يتحول صراعهما إلى أعمال عنف معممة.

وفي كانون الأول/ديسمبر، علّق فارماجو مهام روبلي الذي كان قد عيّنه بنفسه في أيلول/سبتمبر 2020. واتهم روبلي الرئيس ”بمحاولة انقلاب“ متحديا سلطته، في حين دعت المعارضة فارماجو إلى الاستقالة.

ومنذ أسبوع، أعلن روبلي والقادة المحليون الصوماليون التوصل إلى اتفاق لإجراء الانتخابات النيابية، بحلول 25 شباط/فبراير. وأكد فارماجو مساندته لهذا الاتفاق.

في هذا الإطار، تم انتخاب رئيس جديد للجنة الانتخابات، السبت، بعدما أقال روبلي رئيسها السابق، ما فتح المجال أمام استئناف عملية التصويت.

وبحسب النظام الانتخابي المعقد في الصومال، يختار مجالس الولايات الخمس في البلاد ومندوبون عن عدد لا يحصى من العشائر، النواب الذين ينتخبون بدورهم الرئيس.

وانتهت انتخابات مجلس الشيوخ بالنسبة لكل الولايات باستثناء ”غالمودوغ“، وبدأ التصويت في تشرين الثاني/نوفمبر لمجلس النواب.

ويرى العديد من المراقبين أن أزمة الحكم والجمود الانتخابي يحوّلان الانتباه عن المشاكل الأكثر أهمية في الصومال مثل تمرد حركة الشباب.

وتسعى الحركة المرتبطة بتنظيم القاعدة إلى الإطاحة بالحكم الفدرالي الهش في الصومال المدعوم من المجتمع الدولي، والذي يسيطر على أراض واسعة في المناطق الريفية، وذلك من خلال تنفيذ حركة الشباب هجمات تصل حتى إلى العاصمة.

وشهدت مقديشو، الإثنين، هجوما انتحاريا بسيارة مفخخة تبنّته حركة الشباب وأسفر عن أربعة قتلى.