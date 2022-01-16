أطباء سودانيون يتظاهرون تنديدا باستهداف الكوادر والمستشفيات

ندد عشرات الأطباء في الخرطوم، بالاعتداء على الجرحى والأطباء، وكذلك المستشفيات في إطار قمع الشرطة للمتظاهرين المناهضين للحكم العسكري والمطالبين بمدينة الدولة، حاملين صورا للعاملين في الحقل الطبي الذين قتلوا أثناء الاحتجاجات.

وبالإضافة إلى قمع التظاهرات بالذخيرة الحية في كثير من الأحيان، قالت وكالة الأنباء الفرنسية اليوم الأحد، أن القوات الأمنية هاجمت عدة مستشفيات، وفق تأكيدات منظمة الصحة العالمية، ولجنة الأطباء المركزية المؤيدة للديموقراطية والمناصرة للاحتجاجات.

وتم إخراج المصابين من سيارات الإسعاف أو حتى أسرّة المستشفيات عنوة، كما أُطلق الغاز المسيل للدموع على المستشفيات، حيث تعرض الأطباء للضرب حتى في غرف العمليات، وفق ما ذكر الأطباء السودانيون.

وذكر المتظاهرون، أنهم سلموا تقريرين عن الحادث إلى مكتب المدعي العام في الخرطوم، بينما أشارت منظمة الصحة العالمية إلى وقوع هجمات ”على مرافق الرعاية الصحية والعاملين فيها منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، في الخرطوم ومدن أخرى، تأكد منها وقوع 11 هجومًا“.

وقالت الطبيبة هدى أحمد، إحدى المشاركات في التظاهرة: ”نحن خرجنا ضد الانتهاكات التي تحدث في المستشفيات بمهاجمتها واعتقال المصابين من داخلها“.

وأضافت قائلة: ”ظللت طوال أيام المواكب أعمل في مستشفى الخرطوم، حيث طلقوا علينا الغاز داخل المستشفى، ودخلت القوات إلى قسم الطوارىء“ .

ورغم ذلك، أكد المجتمع المدني، ومن ضمنه الكتلة السياسية المدنية الرئيسية ”قوى الحرية والتغيير“، اليوم الأحد، أنه وافق على عرض الأمم المتحدة بإقامة حوار للخروج من الأزمة، داعياً إلى تظاهرات جديدة غداً الإثنين.

ومنذ ”الانقلاب“ الذي نفّذه قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، على شركائه المدنيين في السلطة، في 25 تشرين الأول/أكتوبر، قتل 64 متظاهرا، بحسب نقابة الأطباء، فيما أشارت الشرطة إلى مقتل أحد عناصرها.

بدورها، شددت منظمة الصحة العالمية على أنه ”بينما لا تزال جائحة كوفيد-19 تمثل تهديدًا كبيرًا، ويتعرض الناس أيضًا لخطر الإصابة بأمراض مثل حمى الضنك والملاريا والحصبة والتهاب الكبد E، يتحتم على المرافق الصحية والعاملين في مجال الرعاية الصحية أن يواصلوا عملهم بدون عوائق“.

وتفيد الأرقام الرسمية بإصابة 93973 شخصًا بكوفيد-19 في السودان، توفي منهم نحو أربعة آلاف شخص حتى الآن.

وأشارت منظمة الصحة العالمية في نهاية أيلول/سبتمبر، إلى أن 64 % من مقدمي الرعاية الذين تم فحصهم كانوا مصابين بكوفيد-19، مما حد من قدرتهم على مواجهة الوباء في بلد تلقى 6 % فقط من سكانه البالغ عددهم 45 مليونًا اللقاح.